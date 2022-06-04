Zamlara sinirlenen Mustafa Sarıgül bu kez 'kola' fırlattı

04 Haziran 2022 Cumartesi, 15:37

TikTok uygulamasında çektiği videolarla sıkça gündem olan Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ekonomik krize ve zamlara isyan etmek için bu kez 'kola' fırlattı. Yayımladığı videoda kolaya gelen zammı eleştiren Sarıgül, "Öğrenci genç, işçi genç içemiyor. Kola olmuş 13 lira" dedi.

"BİZ GELSEK SENEDE YÜZDE 200 ZAM OLMAYACAK"

Sarıgül daha sonra, “Biz gelsek bir senede yüzde 200 zam olmayacak” diyerek kolayı yere fırlattı.

O anlar, sosyal medyada gündem oldu.