Mustafa Sarıgül'den 'beyaz eşya fiyatlarına' tepki: Buzdolabının kapağını çarptı
TDP lideri Mustafa Sarıgül, beyaz eşya mağazasında çektiği bir videoda, "Gençlerimiz evlenmek istiyor, mutlu olmak istiyor" diyerek fiyatlara tepki gösterdi ve bir buzdolabının kapağını çarptı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.
TikTok uygulamasında çektiği videolarla sıkça gündem olan Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ekonomik krize dikkat çekmek için bu sefer de bir beyaz eşya mağazasına gitti.
Gençlerin ekonomik olarak zor durumda olduğunu belirten Sarıgül, “Gençlerimiz evlenmek istiyor, mutlu olmak istiyor. Ama asgari ücret alan gençlerimiz var. Bir buzdolabı, bir çamaşır makinası alan gençlerden vergi almayalım” ifadelerini kullandı.
TDP Genel Başkanı Sarıgül, videosunun sonuna doğru buzdolabının kapağını açarak sert bir şekilde kapattı.
O anlar, sosyal medyaya da konu oldu.
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