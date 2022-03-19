Mustafa Sarıgül'den 'beyaz eşya fiyatlarına' tepki: Buzdolabının kapağını çarptı

19 Mart 2022 Cumartesi, 13:24

TikTok uygulamasında çektiği videolarla sıkça gündem olan Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ekonomik krize dikkat çekmek için bu sefer de bir beyaz eşya mağazasına gitti.

Gençlerin ekonomik olarak zor durumda olduğunu belirten Sarıgül, “Gençlerimiz evlenmek istiyor, mutlu olmak istiyor. Ama asgari ücret alan gençlerimiz var. Bir buzdolabı, bir çamaşır makinası alan gençlerden vergi almayalım” ifadelerini kullandı.

TDP Genel Başkanı Sarıgül, videosunun sonuna doğru buzdolabının kapağını açarak sert bir şekilde kapattı.

O anlar, sosyal medyaya da konu oldu.