Zan: Boyun eğmeyeceğim çekilmiyorum

Yayınlanma: 19.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 19.03.2024 - 04:00

TİP’in önceki gece yarısı Gökhan Zan’ın adaylığını geri çektiğini duyurması, siyaset gündemini hareketlendirdi. Partiden yapılan açıklamlada “Gökhan Zan’ın partimizin asla tasvip etmeyeceği ilişkilere girdiğine dair çeşitli iddialar tarafımıza ulaşmıştır” dendi. Bu açıklama birçok iddiayı da beraberinde getirdi. Bir ses kaydına göre Turgay Kocakaya isimli kişinin “AKP Hatay il binasından aradığını” söyleyerek Zan’a adaylıktan çekilmemesi karşılığında 3 milyon dolar önerdiği ve Zan’ın da 5 milyon dolar için pazarlık ettiği iddia edildi. Başka bir ses kaydında ise Zan’ın TRT’de spor yorumculuğu yapmak için pazarlık ettiği de iddialar arasında yer aldı. Kocakaya’nın ise bir süre sonra bu kayıtları kullanarak Zan’a şantaj yaptığı, Zan’ın da suç duyurusunda bulunduğu öne sürüldü.

‘Halkın ilgisi arttı’

Cumhuriyet’e konuşan Zan, “Benim hakkımda üretilen bu komplo söylentilerinin hepsini savcılığa tek tek verdim. Top yargıda. Gücümü gördüler, halkın beni desteklediğini biliyorlar. O nedenle böyle bir plan yapıldı. Oyunlara boyun eğmedim, asla eğmeyeceğim” diye konuştu. Zan, “Bu olayların üzerine bana destek daha da arttı. Çünkü halk, bu yalanları üretenlerin nasıl insanlar olduğunu biliyor. Her türlü pisliğe bulaşacaklar son haftaya girince. Seçim için umutluyum, kazanacağız” dedi.

Kesin aday listeleri 3 Mart’ta ilan edildiği ve oy pusulalarının basımına başlandığı için Zan’ın adı TİP ambleminin altında yer alacak. TİP’in kararı, fiilen partinin desteğinin çekildiği anlamına geliyor.