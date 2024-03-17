Adaylığı geri çekilen Gökhan Zan, ‘sahte kayıtlarla’ şantaja ve tehdide uğradığını açıkladı

Yayınlanma: 17.03.2024 - 23:21

Güncelleme: 17.03.2024 - 23:21

Türkiye İşçi Partisi, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gökhan Zan’ın adaylığını geri çekitğini duyurdu. Gökhan Zan, bu akşam saatlerinde Hatay Adliyesi’ne giderek şantaja ve tehdide uğradığını belirterek suç duyurusunda bulundu.

Zan, suç duyurusu sonrası adliye önünde açıklama yaptı. Zan, X (Twitter) hesabında paylaştığı açıklamada "Tehditlerine ve şantajlarına boyun eğmediğimde de bu sefer en iyi bildikleri fetöcü yöntemlere, montajlara sarıldılar" ifadelerini kullandı. Zan, şunları kaydetti:



"ŞANTAJA MARUZ KALDIM"

“Son 1 haftadır yoğun bir tehdit ve şantajla karşı karşıya kaldım. Daha önce adaylıktan çekilmem için Lütfü Savaş adına bana geldiklerini söyleyen ve bana ve aileme zarar vermekle tehdit edip, çekilmezsem sahte kayıtlarla itibar suikastı yapacağını söyleyenlerin şantajına maruz kaldım. Ama boyun eğmedim.

"BASIN YOLUYLA İTİBAR SUİKASTI YAPACAKLARI TEHDİDİNDE BULUNDULAR"

Durumu parti genel merkeziyle ve genel başkanımla paylaştım. Partim boyun eğmemem gerektiğini söyledi. Ancak dün itibarıyla az önce haklarında suç duyurusunda bulunduğum şahıslar bana bir sahte bir kayıtla şantaj yapıp adaylıktan çekilmemi çekilmezsem daha önce söyledikleri gibi aileme ve bana zarar vermek ve basın yoluyla itibar suikastı yapacakları tehdidinde bulundular. Ben de bugün adliyeye gelip suç duyurusunda bulundum.”



