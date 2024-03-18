TİP'in adaylığını çektiği Gökhan Zan oy pusulasında nasıl yer alacak?

Türkiye İşçi Partisi (TİP) dün gece yaptığı açıklama ile Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gökhan Zan'ı adaylıktan çektiğini duyurdu. Adaylıktan çekilmeyeceğini açıklayan Zan'ın ise oy pusulasında nasıl yer alacağı merak konusu oldu.

ANKA
Yayınlanma: 18.03.2024 - 10:41
TİP'in adaylığını çektiği Gökhan Zan oy pusulasında nasıl yer alacak?
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31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere 13 gün kala TİP, Hatay adayı Gökhan Zan'ı "Partimizin asla tasvip etmeyeceği ilişkilere girdiğine dair çeşitli iddialar tarafımıza ulaşmıştır" diyerek adaylıktan çektiğini duyurdu. Gökhan Zan ise  "Şantajla, montajla tehdide boyun eğmeyeceğim. Adayım ve çekilmiyorum" ifadelerini kullandı.

SEÇİME TİP AMBLEMİ ALTINDA GİRECEK

Kesin aday listeleri 3 Mart'ta ilan edildiği ve oy pusulalarının basımına başlandığı için Zan'ın adı TİP ambleminin altında yer alacak. TİP'in Zan'ın adaylılığını çektiklerine ilişkin kararı, fiilen partinin desteğinin çekildiği anlamına geliyor.

Konuya ilişkin yasal mevzuat Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun’un 16. maddesinde şu şekilde düzenlenmiş:

''Yüksek Seçim Kurulu’nun seçim takviminde belirtilen yasal sürenin geçtiği ifade edilen açıklamada, Adaylık kesinleştikten sonra, ilçe seçim kurulları, bütün adayları oy verme gününden önceki, 20’nci gün ilan eder. Adayların ilanından sonra, adaylıktan istifa, seçim sonuna kadar nazarı itibare alınmaz. Ancak, bu gibiler seçilmiş bulunurlarsa, istifaları hüküm ifade eder ve yerlerine kendilerinden sonra gelenler seçilmiş sayılırlar. Ölüm halinde de aynı şekilde hareket edilir.''


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