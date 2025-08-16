'Zaten Cumhurbaşkanımıza uzak değildim' demişti... Tanju Özcan, AKP'ye geçen Özlem Çerçioğlu'na ateş püskürdü!

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun CHP'den AKP'ye geçmesine sert tepki gösterdi.

Özcan, "'Tek derdi Aydın'a hizmet etmekmiş' ama bunu Sayın Cumhurbaşkanı'nın himayelerinde yapabiliyormuş. O zaman sormazlar mı; 16 yıldır nasıl hizmet ediyordunuz Aydın'a ya da farklı şekilde sorayım; 16 yıldır Cumhurbaşkanı'nın himayesine ihtiyaç duymadınız da bugün niye zatıalilerinin himayesine ihtiyaç duyuyorsunuz? Sizin derdiniz, hizmet etmek mi yoksa himaye altına girip günü kurtarmak mı?" dedi.

“16 YILDIR CUMHURBAŞKANI'NIN HİMAYESİNE İHTİYAÇ DUYMADINIZ DA…”

Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na seslenerek, şu paylaşımı yaptı:

"'Tek derdi Aydın'a hizmet etmekmiş' ama bunu Sayın Cumhurbaşkanı'nın himayelerinde yapabiliyormuş. O zaman sormazlar mı; 16 yıldır nasıl hizmet ediyordunuz Aydın'a ya da farklı şekilde sorayım; 16 yıldır Cumhurbaşkanı'nın himayesine ihtiyaç duymadınız da, bugün niye zatıalilerinin himayesine ihtiyaç duyuyorsunuz? Sizin derdiniz, hizmet etmek mi yoksa himaye altına girip günü kurtarmak mı?"

ÇERÇİOĞLU NE DEDİ?

CHP'den Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen ve 23 yıl CHP'de siyaset yapan Özlem Çerçioğlu'nun AKP'ye geçişinin yankıları sürüyor.

Çerçioğlu geçtiğimiz günlerde rozetini takarak AKP'ye geçti. Bu törenin ardından sessizliğini ilk kez bozan Çerçioğlu dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Tv100'e konuşan Çerçioğlu, kendisinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a uzak olmadığını söyledi.

CHP'de siyaset yapamadığını öne süren Çerçioğlu, "Ben Sayın Cumhurbaşkanımıza zaten uzak bir belediye başkanı değildim. Başkanlığım sürecince, Sayın Cumhurbaşkanımız Aydın iline geldiğinde kendisini hep karşılardım çünkü ülkemizin cumhurbaşkanıdır. İyi bir dostluğumuz hep vardı zaten kendisiyle. Neredeyse çeyrek asırdan beri siyaset yaptığım bir partiden ayrılmak kolay değil ama açıklamalarımda da belirttiğim gibi artık burada siyaset yapabilecek bir durum kalmamıştı" dedi.

"BANA KIZ KARDEŞLERİNİ GÖRMÜŞ GİBİ DAVRANDILAR"

"Sağ olsunlar rozetin takıldığı salonda kimi gördüysem tanıdık tanımadık bana sanki bir kız kardeşlerini bir ablalarına görmüşler gibi sıcak davrandılar" diyen Çerçioğlu, "Ben Aydın ilinde zaten genel seçimlerin üzerinde oy alaraktan tüm aydınların teveccühünü almış bir belediye başkanıyım. Yerel seçimlerde hep 50 puanın üstünde oylarla seçildim. Ben seçildikten sonra Aydın ilinde hiçbir zaman particilik yapmadım bunu da tüm Aydınlılar bilir. O yüzden benim için şu an itibarıyla Aydın ili ile alakalı en ufak bir kuşkum yok ben dün nasıl Aydınlılar’ın Özlem başkanıysam bugün de yine aynı şekilde Aydınlılar Özlem başkanıyım” ifadelerini kullandı.