Zayıflaması dikkat çekmişti: Ümit Özdağ'dan açıklama geldi!

Yayınlanma: 18.03.2025 - 15:13

Güncelleme: 18.03.2025 - 15:13

Silivri Cezaevi'nde iki aydır tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, geçen günlerde kardeşi Prof. Dr. Hilal Özdağ ile görüştü. Özdağ'ın kardeşi bu ziyarete ait fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Özdağ'ın kilo vermesi dikkatlerden kaçmamıştı.

"FAZLAM VARDI, ONLARI VERDİM"

Özdağ, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı:

"Silivri Cezaevi'nde açık görüş sırasında kız kardeşim Prof. Dr. Hilal Özdağ Sevgili ile çektirdiğim fotoğrafları gören bazı sevgili yurttaşlarımız ve sevgili Zafer Partililer zayıflamış olmamdan dolayı üzüntülerini ifade etmişler. Hiç üzülmeyin lütfen, 5-6 kilo fazlam vardı, onları verdim.

Sabah güne spor ile başlıyorum. Hava iyi olursa tek kişilik avlumda spor yapıyorum. Kötü havalarda ise odamda. 45 gün önce yaptırdığım kan tahlillerim çok iyi çıkmıştı. Özetle sağlığım iyi. Sizden dileğim sadece dua etmenizdir.



