Google'ın eski CEO'su Eric Schmidt kimdir? Eric Schmidt kitapları nelerdir?

Yayınlanma: 26.05.2023 - 14:57

Güncelleme: 26.05.2023 - 14:57

Eski Google CEO'su Eric Schmidt, verdiği bir röportajda yapay zeka teknolojileriyle alakalı açıklamalarda bulundu. Oldukça dikkat çeken bir çıkış yapan Schmidt, yapay zeka teknolojilerinin savaşlar üzerindeki etkisi için nükleer silah benzetmesi yaptı.

ERİC SCHMİDT KİMDİR?



Eric Schmidt 27 Nisan 1955 tarihinde Washington'da doğdu. Schmidt, Yorktown Lisesi'nden mezun olduktan sonra, 1976'da Mühendislik eğitimi alacağı Princeton Üniversitesi'ne kabul edildi. 1979'da Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley'de Bilgisayar Bilimleri ile Elektrik Mühendisliği ve Bilgisayar Bilimleri departmanları için, kampüsün bilgisayar merkezindeki bilgisayarlar arasında bir ağ dizayn etme ve oluşturma üzerine yüksek lisans ve doktora yaptı.

Schmidt, Google'daki birincil görevinin yanında Apple'da 2006-2009 yılları arasında Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Eric Schmidt 27 Nisan 1955 tarihinde Washington'da doğdu. Schmidt, Google'daki birincil görevinin yanında Apple'da 2006-2009 yılları arasında Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.



ÖZEL YAŞAMI

1980 yılında Wendy Schmidt ile evlendi. Çiftin 2 çocuğu var.

