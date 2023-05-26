Yayınlanma: 26.05.2023 - 13:09

Güncelleme: 26.05.2023 - 13:09

Arnold Schwarzenegger'in hayatı, kariyeri, oyunculuğu, Kaliforniya valiliği ve oynadığı filmler araştırılıyor. Netflix'in yeni aksiyon şefi olan Arnold Schwarzenegger'in kim olduğu merak ediliyor. Peki, Arnold Schwarzenegger kimdir, nereli, kaç yaşında? Arnold Schwarzenegger hangi filmlerde oynadı? İşte, Arnold Schwarzenegger hakkında merak edilenler...

ARNOLD SCHWARZENEGGER KİMDİR?

Arnold Schwarzenegger 30 Temmuz 1947 yılında Avusturya'da yerel bir polis şefi olan Gustav Schwarzenegger (1907-1972) ile Aurelia Jadrny'nin (1922-1998) tek çocuğu olarak Avusturya'da, Thal'de, Steiermark'ın başkenti Graz kenti sınırındaki bir köyde doğdu.

Babası gönüllü olarak 1938 yılında Nazi Partisi'ne, 1 Mayıs 1939 tarihinde ise Nazi Partisi'nin paramiliter kanadı Sturmabteilung (SA)'a katılmıştır. II. Dünya Savaşı'nda, Leningrad kuşatması da dahil olmak üzere Polonya, Fransa ve Sovyetler Birliği'nin işgallerinde askeri polis olarak görev yaptı ve Feldgendarmerie'de (Askeri Polis gücü) Hauptfeldwebel (Başçavuş) rütbesine yükseldi. Stalingrad Savaşı'nda yaralandı ve bir sıtma nöbeti sonrasında 1943'te ordudan terhis oldu. Holokost bilgini Michael Berenbaum'a göre, Gustav Schwarzenegger, "vahşetin işlendiği savaş sahnelerinde" görev yaptı. Gustav'ın geçmişi, Schwarzenegger'in vali seçildiği 2003 Kaliforniya valiliği seçimleri sırasında basında geniş ilgi gördü.

Annesi ile babası savaştan sonra, 20 Ekim 1945 tarihinde evlendiler.

Babası 1947 yılında polis kariyerine devam etti. Annesinin önceki evliliğinden Meinhard adında bir üvey abisi vardı. Çocukken kısaca Arnie diye de anılan Schwarzenegger, II. Dünya Savaşı sonrası diğer çocuklar gibi fakir ve travmatik bir toplumda gözlerini açmıştır. Schwarzenegger'in vücut geliştirme antrenmanlarında vücudunun verdiği olumlu tepki kısa sürede ciddi mesafe kat etmesini sağlamış, dönemin önde gelen sporcu ve antrenörleri tarafından müsabakalara katılması için teşvik edilmiştir.

Schwarzenegger'in erkek kardeşi Meinhard, 20 Mayıs 1971'de bir araba kazasında öldü. Sarhoş şekilde araba kullanıyordu ve anında öldü. Schwarzenegger cenazesine katılmadı. Meinhard, Erika Knapp ile nişanlıydı ve Patrick adında üç yaşında bir oğulları vardı. Schwarzenegger, Patrick'in eğitimi için para ödedi ve onun ABD'ye taşınmasına yardım etti. Babası Gustav, 13 Aralık 1972'de felç geçirerek öldü.

Schwarzenegger 1965'te 18 yaşındaki Avusturyalı erkeklerin tümü için gereken bir yıllık hizmeti yerine getirmek için Avusturya Ordusu'nda görev yaptı. Askerliği sırasında Junior Mr. Europe yarışmasını kazandı. Temel eğitim sırasında yarışmaya katılabilmek için firar etti ve ardından bir hafta askeri hapishanede geçirdi: "Yarışmaya katılmak benim için o kadar önemliydi ki sonuçlarını dikkatlice düşünmedim." Graz'da Steirerhof Hotel'de ikinci olduğu bir başka vücut geliştirme yarışmasına katıldı.

Arnold Schwarzenegger ılımlı bir Cumhuriyetçidir. Mali açıdan muhafazakâr ve sosyal açıdan liberal olduğunu söylemektedir. Kürtaj konusunda, kendisini seçim yanlısı olarak nitelendiriyor, ancak küçükler için ebeveyn bildirimini ve kısmi doğum kürtajını yasaklamayı desteklemektedir. Yerel ortaklıklar gibi eşcinsel haklarını destekledi.

Bir Cumhuriyetçi olarak, Schwarzenegger ilk olarak 7 Ekim 2003 tarihinde Vali Gray Davis'in yerine özel bir geri çekilme seçiminde seçildi. Davis'in görev süresinin geri kalanına hizmet etmek için 17 Kasım'da yemin etti. Daha sonra 2006 Kaliforniya valilik seçimlerinde vali olarak görev yapmak üzere yeniden seçildi. 2011 yılında vali olarak ikinci görevini tamamladı ve oyunculuk kariyerine geri döndü.

Schwarzenegger, Amerika Birleşik Devletleri'nde doğuştan bir vatandaş olmadığı için ABD Başkanı için yarışamaz. Schwarzenegger 1983'ten beri çifte Avusturya ve Birleşik Devletler vatandaşıdır. Avusturyalı ve böylece Avrupalı olarak, 2006’da Kaliforniya Küresel Isınma Çözümleri Yasası ile iklim değişikliğine karşı önlem almak için yılın 2007 Avrupa Sesli Kampanyasını kazandı ve diğer ABD ülkeleri ve muhtemelen Avrupa Birliği ile birlikte bir emisyon ticareti planı getirmeyi planlamıştır.

Schwarzenegger oyunculuk kariyerinden yaptığı kişisel serveti nedeniyle, yıllık 175.000 dolar valilik maaşını kabul etmedi.

Arnold Schwarzenegger, 24 Nisan 2004 tarihinde, 19-26 Nisan tarihleri arasındaki haftayı, sözde "Ermeni soykırımını anma günü" ilan etti. İstanbul'dan "Konstantinopolis" diye söz eden Schwarzenegger, Kaliforniya'nın 700 bin Ermeni' yi barındırdığını, Ermenistan dışında en büyük Ermeni topluluğunun Kaliforniya'da bulunduğunu belirtti.

ARNOLD SCHWARZENEGGER ÖZEL HAYATI

Amerikan Vatandaşlığı;

Schwarzenegger, Avusturya/Amerika Birleşik Devletleri çifte vatandaşlığına sahiptir. Doğuştan Avusturya vatandaşlığına sahip olup, 1983 yılında Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlığı almıştır. Avusturya vatandaşlığı hakkını tutabilmek için Avusturya makamlarından izin istedi. Avusturya, genellikle çifte vatandaşlığa izin vermemektedir. İsteği kabul edilmiş ve Avusturya vatandaşlığı muhafaza edilmiştir.

Evliliği;

Schwarzenegger, 26 Nisan 1986'da Massachusetts, Hyannis'te Maria Shriver ile evlendi. Dört çocuğu var: Katherine Eunice Schwarzenegger (13 Aralık 1989 doğumlu), Christina Maria Aurelia Schwarzenegger (23 Temmuz 1991 doğumlu), Patrick Arnold Shriver Schwarzenegger (18 Eylül 1993 doğumlu) ve Christopher Sargent Shriver Schwarzenegger (27 Eylül 1997'de doğdu). Çocuklarının tümü Los Angeles'ta doğdu.

Boşanması;

9 Mayıs 2011'de, Shriver ve Schwarzenegger, 25 yıllık evliliğin ardından ilişkilerini sona erdirdi ve Brentwood konağından ayrıldı. 16 Mayıs 2011'de, Los Angeles Times, Schwarzenegger'in daha evvel evinde çalışan Mildred Patricia "Patty" Baena isimli bir hizmetçi çalışandan çocuğu olduğunu açıkladı. Schwarzenegger, The Times'a verdiği demeçte, "Valilik görevinden ayrıldıktan sonra, on yıldan uzun bir süre önce gerçekleşen bu olayı karıma anlattım" dedi. Baena, Guatemala kökenlidir. Aile'nin yanında 20 yıl çalıştı ve Ocak 2011'de emekli oldu. Baena hamile olarak evde çalışırken, Shriver çiftin dört çocuğunun en küçüğüne hamileydi.

Baena'nın Schwarzenegger'den olan oğlu Joseph Baena, 2 Ekim 1997'de doğdu, ve Maria Shriver birkaç gün önce, 27 Eylül 1997'de Christopher'ı doğurdu.Schwarzenegger, Baena'dan bir çocuk babası olduğunu öğrenmesinin yedi veya sekiz yıl aldığını söyledi. Schwarzenegger, çocuğa karşı “başından beri destek ve destek vermeye devam” konusunda mali sorumluluk üstlendi. Baena, Joseph'in doğumundan birkaç ay sonra kocası Rogelio'dan ayrıldı. 2008 yılında boşanma davası açtı. Eski kocası Rogelio, çocuğun doğum belgesinin tahrif edildiğini ve Kaliforniya'da ciddi bir suç olan kamuya açık bir belgeyi tahrif etmekten ve komplo kurmaktan Schwarzenegger'ı dava etmeyi planladığını söyledi.

Skandaldan sonra, Danimarkalı-İtalyan aktris Brigitte Nielsen öne çıktı ve Shriver'la bir ilişki içindeyken Schwarzenegger ile de bir ilişkisi olduğunu söyledi.

Ocak 2014'te kendisine sorulduğunda, "Ünlü olduğun şeylerden ... hangisiyle pişmanlık duyuyorsun?" şeklindeki soruya Schwarzenegger, “Ailemin acısına neden olan ve bizi ayırdığı için yaptığım hatalardan pişmanım” dedi.

Temmuz 2015 itibarıyla, Schwarzenegger 40 yaşındaki fizik terapisti Heather Milligan ile yeni bir ilişki yaşıyordu.

ARNOLD SCHWARZENEGGER HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

2016 - 478 (Viktor) (Sinema Filmi)

2015 - Maggie (Wade) (Sinema Filmi) 2015

2014 - Sabotaj (John 'Breacher' Wharton) (Sinema Filmi)

2014 - Cehennem Melekleri 3 (Trench ) (Sinema Filmi)

2013 - Kaçış Planı (Swan Rottmayer) (Sinema Filmi)

2013 - Geçit Yok (Ray Owens) (Sinema Filmi)

2013 - Generation Iron (Sinema Filmi)

2012 - Cehennem Melekleri 2 (Trench) (Sinema Filmi)

2011 - Revenge of the Electric Car (Kendisi) (Sinema Filmi)

2010 - The 67th Annual Golden Globe A... (Kendisi) (TV Filmi)

2010 - Gerrymandering (Sinema Filmi)

2010 - Cehennem Melekleri (Trench) (Sinema Filmi)

2009 - Farrah's Story (Kendisi) (TV Filmi)

2008 - Bigger Stronger Faster (Kendisi) (Sinema Filmi)

2008 - Being W (Kendisi) (Sinema Filmi)

2007 - Darfur Now (Kendisi) (Sinema Filmi)

2005 - i Love The '90s: Part Deux (Kendisi) (TV Dizisi) (Bölüm)

2004 - 80 Günde Devr-i Alem (Sinema Filmi)

2003 - Terminatör 3: Makinelerin Yükselişi (Terminator) (Sinema Filmi)

2003 - Afi's 100 Years... 100 Heroes ... (Kendisi) (TV Filmi)

2002 - Ölümüne Takip (Gordy Brewer) (Sinema Filmi)

2001 - I Love Lucy's 50th Anniversary... (Kendisi) (TV Filmi)

2000 - Altıncı Gün (Adam Gibson) (Sinema Filmi)

1999 - Şeytanın Günü (Jericho Cane) (Sinema Filmi)

1999 - wwe Smackdown! (Kendisi) (TV Dizisi) (3 Bölüm)

1999 - The Directors (Kendisi) (TV Dizisi) (Bölüm)

1999 - Arnold Schwarzenegger: Hollywo... (Kendisi) (TV Filmi)

1998 - The 70th Annual Academy Awards (Kendisi) (TV Filmi)

1997 - Batman ve Robin (Mr. Freeze / Dr. Victor Fries ) (Sinema Filmi)

1996 - Silici (John Kruger) (Sinema Filmi)

1996 - Babam Söz Verdi (Howard Langston) (Sinema Filmi)

1994 - Ufaklık (Dr. Alex Hesse) (Sinema Filmi)

1994 - Gerçek Yalanlar (Harry Tasker) (Sinema Filmi)

1993 - Son Kahraman (Jack Slater) (Sinema Filmi)

1993 - Intimate Portrait (Kendisi) (TV Dizisi)

1992 - The Tonight Show With Jay Leno (Kendisi) (Tv Programı) (14 Bölüm)

1991 - Terminator 2: Kıyamet Günü (The Terminator) (Sinema Filmi)

1990 - Gerçeğe Çağrı (Douglas Quaid / Hauser ) (Sinema Filmi)

1990 - Anaokulu Polisi (Dedektif John Kimble) (Sinema Filmi)

1988 - İkizler (Julius Benedict) (Sinema Filmi)

1988 - Kızıl Ateş (Captan İvan Danko) (Sinema Filmi)

1987 - Koşan Adam (Ben Richards) (Sinema Filmi)

1987 - Biography (Kendisi) (TV Dizisi)

1987 - Av (Dutch) (Sinema Filmi)

1986 - Koruyucu (Mark Kaminsky) (Sinema Filmi)

1985 - Kızıl Sonja (Kalidor) (Sinema Filmi)

1985 - Komando (John Matrix) (Sinema Filmi)

1984 - Terminatör (The Terminator) (Sinema Filmi)

1984 - Savaşçı Conan (Conan) (Sinema Filmi)

1982 - Barbar Conan (Conan) (Sinema Filmi)

1979 - The Villain (Yakışıklı Yabancı) (Sinema Filmi)

1979 - Scavenger Hunt (Lars) (Sinema Filmi)

1977 - Pumping Iron (Sinema Filmi)

1976 - Stay Hungry (Joe Santo) (Sinema Filmi)

1973 - Uzun Veda (Sinema Filmi)

1970 - New York'taki Herkül (Hercules) (Sinema Filmi)