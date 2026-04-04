Zelenskiy'den 'sürpriz' İstanbul ziyareti: Erdoğan'la görüşecek

4.04.2026 14:44:00
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşme için İstanbul’a geldi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, çalışma ziyareti kapsamında İstanbul'a geldi. Zelenskiy, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek.

Zelenskiy ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Önemli toplantıların yapılacağı İstanbul'a geldik. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kapsamlı görüşmeler planlandı. Hem Avrupa'da hem de Orta Doğu'da hayatların gerçek anlamda korunmasını sağlamak, istikrarı artırmak ve güvenliği garanti altına almak amacıyla ortaklığımızı güçlendirmek için çalışıyoruz. Ortak çabalar her zaman en iyi sonuçları verir" ifadelerine yer verdi.

NTV'nin aktardığına göre, Erdoğan ve Zelenski'nin görüşmesinin ardından basın toplantısı yapılması beklenmiyor.

ERDOĞAN DÜN PUTİN'LE GÖRÜŞTÜ

Dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus lider Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. İki lider görüşmede özellikle ABD-İsrail-İran savaşı ele alınmış, iki lider Ortadoğu'daki gerilimi görüşmüştü. 

İlgili Haberler

Savaşa ve NATO’ya karşı harekete geçiyorlar: 'Ankara'daki zirve iptal edilmeli!' Ankara'da yapılması planlanan NATO zirvesi öncesinde aydınlar "Emperyalist saldırganlığa ve NATO'ya hayır!" başlıklı bir çağrı metni hazırladı, taleplerini sıraladı.
Dışişleri'nden 'NATO'ya bağlılık' mesajı: Komünistler protestoya çağırdı Dışişleri Bakanlığı'nın NATO'nun kuruluşu nedeniyle yayımladığı 'ittifaka bağlılık' mesajına komünistler tepki gösterdi. Ayrıca NATO'ya karşı Ankara'da da protesto yürüyüşü düzenlenecek.
Erkan Baş'tan 'NATO zirvesi' uyarısı: 'Düşman Ankara'ya geliyor, hazırlık yapmak durumundayız' Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, temmuzda yapılması planlanan NATO zirvesine karşı uyarıda bulundu. Baş, "Bu memlekette halkın başına bela olan her şeyi kazıyın, altında NATO'yu bulursunuz. Böyle bir düşman Ankara'ya geliyor, buna göre hazırlık yapmak durumundayız" dedi.