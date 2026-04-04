Zelenskiy'den 'sürpriz' İstanbul ziyareti: Erdoğan'la görüşecek

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, çalışma ziyareti kapsamında İstanbul'a geldi. Zelenskiy, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek.

Zelenskiy ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Önemli toplantıların yapılacağı İstanbul'a geldik. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kapsamlı görüşmeler planlandı. Hem Avrupa'da hem de Orta Doğu'da hayatların gerçek anlamda korunmasını sağlamak, istikrarı artırmak ve güvenliği garanti altına almak amacıyla ortaklığımızı güçlendirmek için çalışıyoruz. Ortak çabalar her zaman en iyi sonuçları verir" ifadelerine yer verdi.

NTV'nin aktardığına göre, Erdoğan ve Zelenski'nin görüşmesinin ardından basın toplantısı yapılması beklenmiyor.

ERDOĞAN DÜN PUTİN'LE GÖRÜŞTÜ

Dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus lider Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. İki lider görüşmede özellikle ABD-İsrail-İran savaşı ele alınmış, iki lider Ortadoğu'daki gerilimi görüşmüştü.