Pakdemirli için rüşvet ve yolsuzluk iddiaları raporunun akıbeti belli değil

21 Mart 2022 Pazartesi, 12:15

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’dan Pakdemirli hakkında hazırlandığı iddia olunan Devlet Denetleme Kurulu (DDK) raporunu açıklamasını isteyen CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, rüşvet ve yolsuzluk iddiaları içeren raporun ilgili mercilere iletilerek suç duyurusunda bulunulup bulunulmadığını sordu. Benzer olaylarla gündeme geldikten sonra Ticaret Bakanlığı görevinden alınan Ruhsar Pekcan ile ilgili olarak da DDK’nin harekete geçirilmesi gerektiğini söyleyen Bekaroğlu, Fuat Oktay’dan, rüşvet ve yolsuzluk iddiaları içeren raporun kamuoyuna açıklanmasını istedi.

4 Mart 2022 tarihinde görevden af talebi kabul edilerek yerine atama yapılan Tarım ve Orman Eski Bakanı Bekir Pakdemirli’nin, aslında Devlet Denetleme Kurulu’nun geçen yıl ekim ayında Tarım Bakanlığı’na yönelik başlattığı soruşturmada elde edilen bazı bulgular üzerine görevden alındığı yönünde haberlere dikkat çekti. Yorum ve iddiaları hatırlatan Bekaroğlu, ciddi yolsuzluk ve rüşvet iddialarına yer verilen bu haberler hakkında Cumhurbaşkanlığı’ndan açıklama yapılmasını istedi.

PAKDEMİRLİ HAKKINDAKİ RÜŞVET İDDİALARI NELER?

Fuat Oktay’a soru önergesi yönelten Bekaroğlu, eski Bakan Pakdemirli hakkında çıkan rüşvet iddialarını hatırlatarak yanıt istedi.

Cumhurbaşkanlığı'na bağlı Devlet Denetleme Kurulunun (DDK); Ekim 2021’de Pakdemirli'nin yönetimindeki Tarım ve Orman Bakanlığı'nda Türkiye’ye canlı hayvan ithalatında yaşanan bazı aksaklıkların “maddi çıkar” karşılığında giderilmesi yani "rüşvet alınması "ile ilgili iddiaları araştırmaya başladığı belirtilmişti.

Söz konusu olayı doğrulayan bazı ses kayıtlarının Cumhurbaşkanlığına da ulaştırılmış, iddianın odak noktasında bakanlığın üst yönetiminden birtakım isimlerin bulunduğu ifade edilmişti.

Bu iddialarla ilgili olarak önemli bilgilere sahip kişilerin DDK görevlilerine “tanık” sıfatıyla ifade verdiği bilgisine yer verilmişti.

İHALELERDE USULSÜZLÜK

Bakanlık bünyesindeki Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün (DSİ)’nin ülke genelindeki ihtiyaçların karşılanması amacıyla yaptığı bazı ihalelerde usulsüzlükler yapılarak para karşılığı bazı ihalelerin önceden belirlenen firma ve kişilere verilmesi yönündeki iddialar da kamuoyuna duyurulmuştu.

Bakanlık bünyesinde orman izinlerinin verilmesi karşılığında rüşvet alındığı yönündeki iddiaların da DDK tarafından araştırıldığı aktarılmıştı.

RAPOR ORTADA YOK

Bekaroğlu, verdiği soru önergesinde DDK tarafından rüşvet iddiaları hakkında hazırlanan raporun AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a iletildiğini ve mağdur olanlar arasında MHP’li bir yöneticinin de yer aldığını belirtti. Savcılığın soruşturma başlatıp başlatmadığı konusunda bir bilginin yer almadığını ifade eden Bekaroğlu, AKP’nin 20 yıllık iktidarında DDK’nin ilk kez bir bakanın rüşvet iddiaları hakkında harekete geçtiğini aktardı.

CHP’li Bekaroğlu, Devlet Denetleme Kurulu’nca gerçekleştirilen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması niteliğinde olduğunu ifade ederek, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’dan şu sorularına cevap istedi:

1. Yazılı, sözlü ve görsel medyada yer alan söz konusu iddialar doğru mudur?

2. Tarım ve Orman eski Bakanı Bekir Pakdemirli görevden affını mı istemiştir? Yoksa söz konusu raporda yazılı bazı bulgular üzerine Cumhurbaşkanı tarafından görevden mi alınmıştır?

3. Söz konusu haberlerde yer aldığı üzere DDK tarafından Tarım ve Orman Bakanlığında yapılan araştırma, inceleme ve soruşturma sonucunda herhangi bir rapor düzenlenmiş midir?

4. Bu raporda yürütülen soruşturma sonucunda herhangi bir suçun işlendiğine dair iddialara yer verilmiş midir? Verilmiş ise bu suçlar hangileridir?

5. Bu raporlarda söz konusu olaylarla ilgili olarak eski Bakan Bekir Pakdemirli ve bürokratlarının sorumlulukları net olarak tespit edilmiş midir?

6. Bu rapor gerekli idari ve adli soruşturmaları yapmak üzere ilgili mercilere sevk edilmiş midir?

7. Söz konusu olaylarda eski bakan Bekir Pakdemirli’nin herhangi bir sorumluluğu veya suça iştirakinin tespiti söz konusu ise adı geçen bakan ile ilgili olarak Anayasa’nın 106. Maddesindeki prosedürü işletmeyi düşünüyor musunuz?

8. Devlet Denetleme Kurulu tarafından benzeri bir çalışma Covid-19 pandemisinin yoğun olarak yaşandığı bir dönemde Ticaret eski Bakanı Ruhsar Pekcan’ın görev, yetki ve makamından kaynaklanan nüfuzunu kendisinin ortağı, eşinin de hem ortağı hem de Yönetim Kurulu Başkanı olduğu bir firmanın ticari çıkar ve amaçları için kullandığı, başka kamu kurum ve kuruluşlarına da kendi firmasının ürününü satmaya çalıştığına ilişkin iddiaların incelenmesi, araştırılması ve soruşturulması için neden yapılmamıştır?

9. Sn Cumhurbaşkanı Ticaret eski Bakanı Ruhsar Pekcan söz konusu iddiaların incelenmesi için gerekli araştırma, inceleme ve soruşturma yapmak üzere DDK’yı neden görevlendirmemiştir?