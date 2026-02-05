Zeydan Karalar'a tahliye kararı: AKP'li isimden 'doğru ve yerinde' yorumu

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a 8.5 ayın ardından tahliye kararı verildi.

Söz konusu kararın ardından AKP'li Şamil Tayyar 'doğru ve yerinde' yorumunu yaptı.

Tayyar şunları yazdı:

"Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın tahliye kararı, doğru ve yerinde bir karardır.

Karalar, her fırsatta isnat edilen suçlamaya karşı siyasi polemik yapmak yerine hukuki zeminde kendini savunmaya çalıştı.

Ayrıca, suçlu bulunup ceza alsa bile ancak bu kadar yatardı.

Adalet, iyidir."