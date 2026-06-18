Zeydan Karalar'dan, Anıl Tanburoğlu'nun görevden alınmasına tepki

CHP Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında dün gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında görevden alındı.

ZEYDAN KARALAR'DAN TEPKİ

Tahliye edilmesine rağmen görece iade edilmeyen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "mutlak butlan" kararıyla CHP'de Genel Başkanlık görevine "atanan" Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki MYK tarafından Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu'nun görevden alınmasına tepki gösterdi.

"TUTUKLU OLDUĞUM DÖNEMDE BENİ YALNIZ BIRAKMAMIŞTI"

Karalar, şunları kaydetti:

"Anıl Tanburoğlu görevini layıkıyla yerine getiren, bütün seçim süreçlerinde çok çalışmış ve başarılı da olmuş bir il başkanımızdır. Son derece de liyakatlidir. Benim tutuklu olduğum dönemde de beni yalnız bırakmamış, Adana’da bize destek olmuş ve bunu da gayet sağduyulu şekilde gerçekleştirmiştir. Geldiğimiz süreçte, kendisinin bu şekilde görevden alınması doğru olmamış, beni de ziyadesiyle üzmüştür."