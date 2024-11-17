Ziraat Bankası'ndan 'logo' iddialarına yanıt: 'Daha rahat okunabilmesi sağlandı...'

Yayınlanma: 17.11.2024 - 15:57

Güncelleme: 17.11.2024 - 15:57

Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinde konuşan CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Ziraat Bankası’nın amblemindeki değişikliğin maliyetinin yaklaşık bir milyar liraya mal olduğunu iddia etti.

“İKİ FOTOĞRAF ARASINDA 1 MİLYAR LİRALIK FARK VAR”

Ziraat Bankası logosunu gösteren Akay, “Bu iki fotoğraf arasında 1 milyar liralık fark var. Nasıl 1 milyar liralık fark var? Bir tanesi eski amblemi, bir tanesi yeni. Sadece ‘a’ harflerinin şekli değiştirilmiş” dedi.

Yaklaşık 2 bin şubede tabela değişimi yapıldığını belirten Akay, dijital öğeler, banka hesap cüzdanları, kartvizitler, antetli kağıtlar gibi banka logosunun bulunduğu tüm materyallerin değiştirildiğini söyledi.

Bunun faturasının 954 milyon lira olduğunu ifade eden Akay, şöyle konuştu:

“Sadece bununla da kalınmıyor, tanesi 15 milyon lira masrafla şube tefrişatına giriliyor. Dört yılda bütün şubeler yenilenecek, 27 milyarlık bir rakam. Bu çok ciddi bir rakam. Bu işlemler hangi şirketler aracılığıyla yapılıyor? Birileri zengin mi edilmek isteniyor? Bunu merak ediyorum. Bunun araştırılmasını istiyorum. Tasarruf tedbirleri garibana sınırsız, milyar milyar harcamalar Ziraat Bankası’na mı.”

ZİRAAT BANKASI’NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Ziraat Bankasından “logo değişimi" ve "bir firmanın kullandığı kredi"ye ilişkin bazı basın yayın ve sosyal medya platformlarında yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, logonun yeniliklere uyum sağlamak amacıyla daha net ve modern bir tasarım yapılarak büyütüldüğü ve böylelikle şube tabelalarında ve diğer mecralarda daha rahat okunabilmesinin sağlandığı belirtildi.

“İLAVE MALİYET OLUŞMADI…”

Halihazırda mevcut logonun yer aldığı şube tabelalarıyla yazılı ve görsel tüm materyallerin kullanımına devam edildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Değişim süreci şubelerimizin tadilat ihtiyacına ve söz konusu materyallerin ekonomik ömrüne göre planlanmaktadır. Bugüne kadar da ihtiyaç nedeniyle yapılan tadilatlar kapsamında sadece 24 adet tabela değişimi yapılmıştır. Bundan sonraki değişim programı, logo kullanımı olan alan ve materyallerin kullanım ömürlerinin bitimine müteakip sadece önceki logo yerine yeni logonun kullanılması şeklinde yapılacak olup, gerek şube tabelalarımızın gerekse logomuzun kullanıldığı basılı tüm materyallerin tek seferde değiştirilmesi gibi bir program kesinlikle bulunmamaktadır.

Bu sebeple logo değişiminden kaynaklı Bankamıza ilave bir maliyet kesinlikle oluşturulmamıştır. Şubelerimizin tefrişatı, yeni şube açılışı, taşınma, deprem dolayısıyla zaruri tadilat, ekonomik ömrün tamamlanması gibi nedenlerle yapılmaktadır. Sektörden veya herhangi bir işletmeden farklı bir uygulamamız söz konusu değildir."

Açıklamada, bankanın sektörde yer alan diğer özel ve kamu bankaları ile bankacılık sektörünün dışındaki birçok kurumsal firmanın yaptığı gibi yöneticileriyle yıl sonu değerlendirme toplantıları düzenlediği aktarıldı.

“MESNETSİZ İDDİALAR”

Bankada da son 13 yıldır yapılan yıl sonu değerlendirme toplantılarında, Türkiye'nin her bölgesinde görev yapan şube yöneticileriyle geride kalan yılın hedef gerçekleşmelerinin ele alındığı, sektörün genel değerlendirmesinin yapıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu noktadan hareketle önümüzdeki yılın hedef ve beklentileri paylaşılmakta olup iddia edildiği gibi bir maliyet de söz konusu değildir. Bir firmanın kullandığı krediye ilişkin ise bankacılık usul ve esaslarına aykırılık kesinlikle bulunmadığı gibi halen tarımsal faaliyetleri devam eden firma, kredilerini 2023 yılında ödeyerek kapatmıştır.

Bankamız 161 yıllık köklü geçmişiyle yukarıda bahsedilen konular ve diğer konuların tamamında bankacılık usul ve esasları ile sektör normları çerçevesinde faaliyet göstermektedir. Bankamızın, bu tür mesnetsiz iddialarla yıpratılmaya çalışılmasına itibar edilmemesini ve konuyla ilgili her türlü yasal hakkımızın saklı tutulduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız."