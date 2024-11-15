Ziraat Bankası'nın tabela değişikliği tartışma konusu oldu: Maliyeti 1 milyar!

Yayınlanma: 15.11.2024 - 19:41

Güncelleme: 17.11.2024 - 12:16

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinin görüşmeleri sırasında Ziraat Bankası ile ilgili çeşitli iddiaları gündeme getirdi.

Ziraat Bankası’nın amblemindeki değişikliğin maliyeti hakkında açıklamalarda bulunan Akay, bütün şubelerde yapılan değişikliklerle 1 milyara yakın masraf oluştuğunu savundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yanıt verirken, “Ziraat Bankası eleştirileri yapıldı. Ben hemen arkadaşlara söyledim ‘genel müdürü arayın, söyleyeceği bir şey varsa iletin, hızlı bir şekilde.’ Şimdi, ‘bankanın tüm şubelerinin tabelaları asla değişmiyor’ diyor. Sadece deprem bölgesindeki tadilat ihtiyacı olan şubelerin tadilatları sırasında tabelalar değişiyor” dedi.

Bunun üzerine CHP’li Akay, “Zonguldak değişmiş, Tunalı Hilmi (Ankara) değişmiş” karşılığını verdi. Şimşek, “Bana söyleneni söylüyorum. Şimdi bakın, tadilat ihtiyacı olan ve deprem bölgesinde” dedi.

CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, “O zaman yanlış bilgi vermişler size” karşılığını verdi.

1 MİLYARA YAKIN MASRAF!

Şimşek, Demirören Grubu’nun da taksitlerini ödediğini, vadesi geçen borcu olmadığını söyledi. Şimşek, “Bakın, ben size genel müdürün bana söylediklerini söylüyorum” dedi.

CHP’li Akay, çalışmaların bütün Ziraat Bankası şubelerinde yapıldığına işaret ederek, “Aşağı yukarı da 1 milyara yakın masraf yapılıyor. Yine, bunun haricinde de şube hizmet binası tefrişatı ve tadilatı dört yıl içerisinde bitirilecek, planlamaya alınmış, ona da 27 milyar lira harcanacak” diye konuştu.