Ziya Cemal Kadıoğlu kimdir, kaç yaşında nereli? Yeni Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun eski görevleri neler?
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Yüksek Askeri Şura (YAŞ) bugün toplandı. YAŞ'ta albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılmasının yanı sıra generallerin atama dosyaları da yer aldı. Hava Kuvvetleri Komutanlığına Muharip Hava Kuvvet Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu atandı. Peki, Ziya Cemal Kadıoğlu kimdir, kaç yaşında nereli? Yeni Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun eski görevleri neler?
Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde toplanan YAŞ toplantısı sona erdi. 3 saat süren toplantıda YAŞ kararları ile TSK'nın yeni komuta kademesi de belli oldu. Hava Kuvvetleri Komutanlığına Muharip Hava Kuvvet Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu atandı. Peki, Ziya Cemal Kadıoğlu kimdir, kaç yaşında nereli? Yeni Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun eski görevleri neler? İşte Ziya Cemal Kadıoğlu'nun biyografisi...
ZİYA CEMAL KADIOĞLU KİMDİR?
Ziya Cemal Kadıoğlu, 1 Mart 1961 tarihinde Eskişehir'de doğdu.
1982'de Hava Harp Okulundan mezun oldu. 2. Ana Jet Üssünde pilotluk eğitimini tamamladı. Hava Harp Akademisinden mezun olarak kurmay subay oldu.2007'de tuğgeneral rütbesine terfi etti ve 11. Hava Ulaştırma Ana Üssü Komutanlığına atandı. 2011'de tümgeneral rütbesine terfi etti. 2012-2015 yılları arasında Hava Teknik Okullar Komutanlığı görevinde bulundu.
Ziya Cemal Kadıoğlu, 2015'te korgeneral rütbesine terfi etti ve Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutan Yardımcılığı ve Birleştirilmiş Hava Harekât Merkezi Komutanlığına atandı.
3 Ağustos 2023'te düzenlenen Yüksek Askeri Şura toplantısının ardından Kadıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanlığına atandı.
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