Yayınlanma: 03.08.2023 - 16:36

Güncelleme: 03.08.2023 - 16:37

Genelkurmay Başkanlığı'na 2’nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na Genelkurmay 2'nci Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu atandı. Yurttaşlar, yeni Genelkurmay Başkanı Metin Gürak'ın hayatını merak ediyor. Peki, Metin Gürak kimdir? Yeni Genelkurmay Başkanı Metin Gürak kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?

METİN GÜRAK KİMDİR?

Metin Gürak, 20 Ağustos 1960 tarihinde Mardin'in Kızıltepe ilçesinde doğdu. 1981'de Kara Harp Okulundan, 1982'de Topçu ve Füze Okulundan mezun oldu. 1985'te Kara Havacılık Okulunu bitirerek kara pilot oldu. 1990'da Kara Harp Akademisi, 1996'da Silahlı Kuvvetler Akademisini bitirdi.

Çeşitli birlik ve karargâhta yürüttüğü görevlerin ardından 49. İç Güvenlik Piyade Tugayı komutan yardımcılığı ve 1. Ordu genel sekreterliği görevlerinde bulundu. 2006'da tuğgeneral rütbesine terfi etti ve 2. Zırhlı Tugay Komutanı olarak görevlendirildi. Tuğgeneral rütbesiyle Genelkurmay İletişim Daire Başkanlığı görevini de yürüttü. Bu görevini yürütürken Ergenekon, Balyoz ve TSK ile ilgili diğer davalar hakkında TSK adına haftalık bilgilendirme toplantıları yaptı.

2010 yılında tümgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede 2010-2013 arası Kara Harp Akademisi, 2013-2014 arası Kara Havacılık Okulu ve 2014-2015 arası Kara Havacılık Komutanlığı görevlerinde bulundu. 2015 yılında korgeneral rütbesine terfi etti ve 4. Kolordu komutanlığına atandı.

2016-2017 yılları arasında EDOK Muhabere Hizmet Destek Eğitim komutanlığı, 2017-2018 yılları arasında Türk Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı ve 2018-2020 yılları arası TSK Genelkurmay II. Başkanlığı görevlerini yürüttü. 10 Ocak 2020 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri Libya Askerî Müşaviri olarak görevlendirildi.

2020'de orgeneral rütbesine terfi etti ve 2. Ordu Komutanlığına getirildi. 24 Aralık 2021'de Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından başarılarından dolayı Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Hizmet Madalyası ile ödüllendirildi.

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

15 Temmuz Darbe Girişimi öncesinde saat 18.30 civarında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'dan aldığı emirle Etimesgut'taki Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümenine gidip hiçbir tankın hareket etmemesi, hareket hâlinde olanların da en yakın birliklere dönmesi; Kara Havacılık Komutanlığında da hiçbir hava aracının uçmaması için denetim yaptı. Saat 22.00 sıralarında Genelkurmay karargâhına gitti, darbeciler tarafından derdest edildi ve Akıncı Üssü'ne götürüldü. Daha sonra diğer komutanlarla birlikte ertesi gün kurtarıldı.

METİN GÜRAK ÖZEL HAYATI

Metin Gürak, 2 çocuk ve 1 torun sahibidir. Eşi Zerrin Gürak, 23 Aralık 2020 tarihinde pankreas tedavisi gördüğü İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde 55 yaşında öldü. Gölbaşı'nda toprağa verildi.