Kayyum atanan Halfeti'de Belediye Eşbaşkanı Mehmet Karayılan gözaltında

Şanlıurfa'nın Halefti Belediyesi'ne kayyum atanmasının ardından Belediye Eşbaşkanı Mehmet Karayılan gözaltına alındı.

Kayyum atanan Halfeti'de Belediye Eşbaşkanı Mehmet Karayılan gözaltında
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.11.2024 - 12:35

Mardin ve Batman ve Halfeti belediyelerine yapılan kayyum atamalarının ardından DEM Partili Halfeti Belediyesi Eşbaşkanı Mehmet Karayılan'ın gözaltına alındığı öğrenildi.

Daha önce kayyum uygulamaları hakkında açıklamalarda bulunan Mehmet Karayılan, bu tür atamaların halkın iradesine yönelik bir müdahale olduğunu belirterek, “Halfeti halkı olarak 8 yıl aradan sonra belediyemizi geri aldık. Kayyum yönetiminin bıraktığı devasa borca rağmen, kaynaklarımızı halkımızın hizmetine sunuyoruz” demişti. 

Karayılan ayrıca, Türkiye toplumunun bu tür antidemokratik uygulamalara karşı sessiz kalmaması gerektiğine vurgu yaparak, "Toplumlar kendi iradesine sahip çıkmalı. Bu hukuksuzluğa karşı duruş sergilemek için hiçbir şey geç değil" ifadelerini kullanmıştı. 


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