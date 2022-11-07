Zonguldak'taki patlamayla ilgili Vali Tutulmaz'dan 'açıklama': Bir şey söylemem uygun olmaz
Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Kilimli ilçesinde özel maden ocağında 4 işçinin yaralandığı patlamayla ilgili "Bir şey söylemem uygun olmaz" dedi. Tutulmaz, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirterek "Bu adli bir olay olduğu için ilgililerin söylemesinde fayda var" diye devam etti.
Kilimli ilçesinde bulunan özel bir maden ocağında, 4 Kasım'da patlama meydana geldi. 16.00- 24.00 vardiyasının mesai bitimine yakın bir saatte meydana gelen patlamada, 4 işçi yaralandı.
Maden işçileri Ersoy Mankır ve Ramazan Kamilçelebi tedavilerinin ardından taburcu edilirken, Ankara Şehir Hastanesi’ne sevk edilen İlyas Kabuk ile Ali Gezer’in tedavileri sürüyor.
2 işçinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında ocak ve şirket yetkililerinin ifadesine başvuruldu.
"BİR ŞEY SÖYLEMEM UYGUN OLMAZ"
Patlamayla ilgili olarak Vali Mustafa Tutulmaz da basına kısa bir açıklamada bulundu. Karaelmas Gazeteciler Derneği'nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Vali Tutulmaz, patlamanın olduğu andan itibaren Emniyet güçlerinin savcılıkla birlikte soruşturmayı yürüttüğünü belirterek, şunları söyledi:
"Patlama sebebiyle ilgili bölümde bir şey söylemem uygun olmaz, bunu TTK’nin uzmanları yerinde incelediler. Bu adli bir olay olduğu için ilgililerin söylemesinde fayda var. Ama her zaman olabilecek patlamalardan birisi olduğu şeklinde bana iletilen, bu tür şeylerde olabilecek küçük bir kömür tozu patlaması şeklinde söylendi. Şu an itibarıyla 2 arkadaşımızın tedavileri devam ediyor. Adli yönü de savcılığımız tarafından devam ediyor. İfadeler alındı, soruşturma savcılığın kontrolünde sürüyor."
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