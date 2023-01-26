Ekonomik kriz tartışmasında sokak ayağa kalktı: 'Sen ne konuşuyorsun ilkokul mezunu!'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ekonomiye dair yaptığı açıklamada "Bilerek ani yapmıyoruz. Enflasyon düşmeye meyilli" ifadelerini kullandı. Cumhuriyet TV yurttaşlara Nebati'nin açıklamalarını sordu. Röportaj esnasında yaşanan tartışma hızlı bir şekilde kavgaya dönüştü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 17:43
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ekonomiye dair yaptığı açıklamada enflasyonun aşağı inmesi için kurdaki oynamaların engellenmesi gerektiğini belirtti. Bunun sağlandığını ve enflasyonun aşağı doğru meyilli olduğunu ifade eden Nebati "Bilerek ani yapmıyoruz" dedi. Cumhuriyet TV yurttaşlara iktidarın durdurak bilmeyen enflasyona dair verdiği "vaatleri" sordu.

RÖPORTAJ ESNASINDA BÜYÜK TARTIŞMA

Cumhuriyet TV sokağın nabzını tutmaya devam ediyor. Röportaj esnasında Bakan Nebati'nin sözleri sorulan yurttaşlar arasında büyük tartışma yaşandı.

Ekonomik krizle ilgili mikrofonumuza yanıt veren yurttaşlardan biri "Hükümetin kendine göre bir bildiği vardır. Fiyatların düşeceğine inanıyorum. Kılıçdaroğlu seçilirse üç ayda bir seçim olur çünkü yürütemez." ifadelerini kullandı ve çevredekilerden tepki gecikmedi. Tartışmanın içinde olan yurttaşlardan birinin "Sen ne konuşuyorsun ilkokul mezunu!" demesi üzerine tartışma büyüdü. İktidarı savunan yurttaş ile diğer yurttaş uzunca süre birbirlerine hakaret yağdırdı.

KAVGAYI ÇEVREDEKİLER AYIRDI

Kavganın şiddetlenmesi üzerine ilk başta konuşan yurttaş karşısındakine "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" diyerek tehdit savurdu ve tartıştığı kişiye saldırma girişiminde bulundu. Tartışan yurttaşları çevredekiler müdahale ederek ayırdı.


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