1 haftada 2 dünya rekoru kıran Faith Kipyegon babasına verdiği sözü tutacak

Yayınlanma: 14.06.2023 - 16:26

Güncelleme: 14.06.2023 - 16:26

Kenya'nın bir hafta içinde 2 dünya rekoru kıran atleti Faith Kipyegon, aldığı ödülle babasına söz verdiği otomobili alacağını söyledi.

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, ülkeye bir haftada 2 madalya getiren koşucu Faith Kipyegon'a ödül olarak başkent Nairobi'de bir ev ve 36 bin dolar ödül takdim etti.

BABASINA VERDİĞİ SÖZÜ TUTACAK

29 yaşındaki atlet, Başkan Ruto'ya teşekkürlerini sunarak, "Ödülden dolayı çok mutluyum. Şimdi Nairobi'de bir evim var. Bu parayla babama söz verdiğim gibi bir araç alabilirim" dedi.

Dünya rekoru kırdığında babasına söz verdiğini anlatan Kipyegon, gözyaşları içinde artık sözünü tutmak istediğini belirtti.

1 HAFTADA 2 DÜNYA REKORU

Olimpiyat ve dünya şampiyonu Faith Kipyegon, ay başında, İtalya'nın Floransa şehrinde düzenlenen Elmas Lig üçüncü etabında piste çıkmış, kadınlar 1500 metre yarışını 3 dakika 49.11 saniyelik derecesiyle kazanarak dünya rekorunun yeni sahibi olmuştu.

Kipyegon, hafta sonu Paris'te düzenlenen Elmas Ligi'nde 5 bin metre yarışını 14 dakika 5.2 saniyelik dereceyle tamamlayarak başka bir dünya rekoru kırmıştı.