Milli takıma seçilmişti... Sacha Boey'den kötü haber!
U21 Avrupa Futbol Şampiyonası için Fransa U21 Futbol Milli Takımı'na davet edilen Galatasaraylı futbolcu Sacha Boey, aday kadrodan çıkartıldı.
Gürcistan ve Romanya'nın ortaklaşa düzenleyeceği U21 Avrupa Futbol Şampiyonası için Fransa U21 Futbol Milli Takımı aday kadrosuna davet edilen Sacha Boey'den Galatasaray'a kötü haber geldi.
ADAY KADRODAN ÇIKARTILDI
Fransa Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Boey'in ayak bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkartıldığı belirtildi.
Boey yerine Fransa'nın aday kadrosuna Lecce'den Valentin Gendrey çağırıldı.
Turnuva, 21 Haziran - 8 Temmuz tarihleri arasında Gürcistan ve Romanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.
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