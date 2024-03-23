Son Dakika: TFF, Süper Kupa'nın oynanacağı tarihi açıkladı

Son dakika haberi... Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Kupa karşılaşmasının daha önce belirlendiği gibi 7 Nisan Pazar günü saat 21.30'da Şanlıurfa'da oynanacağını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.03.2024 - 09:15
Son Dakika: TFF, Süper Kupa'nın oynanacağı tarihi açıkladı
Abone Ol google-news

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 7 Nisan 2024 Pazar akşamı oynanacak Süper Kupa müsabakasının tarihinde değişikliğe gitmedi.

TFF'den Süper Kupa maçının tarihine ilişkin yapılan açıklamada, "2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe A.Ş. kulüpleri arasında, daha önce 21 Şubat 2024 tarihinde duyurulduğu gibi, 7 Nisan 2024 Pazar günü, saat 21.30'da Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacaktır" ifadeleri kullanıldı.


TFF haberleri Turkcell Süper Kupa haberleri fenerbahçe haberleri galatasaray haberleri Şanlıurfa haberleri

İlgili Haberler

Son Dakika... Mehmet Büyükekşi'den Süper Kupa açıklaması!

Son Dakika... Mehmet Büyükekşi'den Süper Kupa açıklaması!
Beşiktaş'tan Süper Kupa açıklaması!

Beşiktaş'tan Süper Kupa açıklaması! "2010-11 Süper Kupası'nı oynamak hakkımız"
Divan Kurulu Toplantısı'nda konuştu: Dursun Özbek'ten Süper Kupa açıklaması!

Divan Kurulu Toplantısı'nda konuştu: Dursun Özbek'ten Süper Kupa açıklaması!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

UEFA'nın Fenerbahçe kararına Olympiakos'tan tepki!

UEFA'nın Fenerbahçe kararına Olympiakos'tan tepki!
Memento filminin konusu nedir? Imdb Puanı kaç? Memento oyuncuları listesi

Memento filminin konusu nedir? Imdb Puanı kaç? Memento oyuncuları listesi
Aras Bulut İynemli’nin ağabeyi Orçun İynemli’nin darp ve uyuşturucu davasında yeni gelişme: Hapis cezası aldı

Aras Bulut İynemli’nin ağabeyi Orçun İynemli’nin darp ve uyuşturucu davasında yeni gelişme: Hapis cezası aldı
İftara ne pişirsem, bugün ne yemek yapsam? 22 Mart 2024 Cuma 12. gün iftar menüsü

İftara ne pişirsem, bugün ne yemek yapsam? 22 Mart 2024 Cuma 12. gün iftar menüsü
Fenerbahçe'den AKP'nin Trabzon adayına suç duyurusu: 'Futbol üzerinden oy devşirmeye çalışarak...'

Fenerbahçe'den AKP'nin Trabzon adayına suç duyurusu: 'Futbol üzerinden oy devşirmeye çalışarak...'
Emily Ratajkowski’nin yeni tarzı: Boşanma yüzükleri…

Emily Ratajkowski’nin yeni tarzı: Boşanma yüzükleri…
Ümit Milli Takım'a gönderilmişti: Vincenzo Montella'dan Semih Kılıçsoy yanıtı

Ümit Milli Takım'a gönderilmişti: Vincenzo Montella'dan Semih Kılıçsoy yanıtı
Dilek İmamoğlu’ndan eşi Ekrem İmamoğlu’na destek: ‘Ekrem kazanacak’

Dilek İmamoğlu’ndan eşi Ekrem İmamoğlu’na destek: ‘Ekrem kazanacak’