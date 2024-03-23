Son Dakika: TFF, Süper Kupa'nın oynanacağı tarihi açıkladı
Son dakika haberi... Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Kupa karşılaşmasının daha önce belirlendiği gibi 7 Nisan Pazar günü saat 21.30'da Şanlıurfa'da oynanacağını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 7 Nisan 2024 Pazar akşamı oynanacak Süper Kupa müsabakasının tarihinde değişikliğe gitmedi.
TFF'den Süper Kupa maçının tarihine ilişkin yapılan açıklamada, "2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe A.Ş. kulüpleri arasında, daha önce 21 Şubat 2024 tarihinde duyurulduğu gibi, 7 Nisan 2024 Pazar günü, saat 21.30'da Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacaktır" ifadeleri kullanıldı.
TFF haberleri Turkcell Süper Kupa haberleri fenerbahçe haberleri galatasaray haberleri Şanlıurfa haberleri
En Çok Okunan Haberler
-
- Karabük'te HPV ve HIV belirtilerinde artış
- En az 50 ölü, 150'den fazla yaralı!
- Karabük'te 'emeklilere' mesaj
- 'Ahmet Hakan aleyhimize çalışıyor'
- Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor?
- Lütfü Savaş’a saldırı
- AKP’liler AKP’lileri mahalleye sokmadı
- BDDK’den taşıt kredileri kararı
- AKP'nin başkan adayına saldırı!
- İBB, Çiller 'kıyağını' iptal ettirdi