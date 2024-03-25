TFF'den 'kayyum' iddialarına yanıt: 'FIFA müfettişlerinin İstanbul'da olduğu...'

Yayınlanma: 25.03.2024 - 18:43

Güncelleme: 25.03.2024 - 18:43

UEFA ile FIFA müfettişlerinin Türkiye Futbol Federasyonu'nu incelemek üzere İstanbul'da olduğu ve kayyum atayacağı yönündeki iddiaların asılsız olduğu ortaya çıktı.

KAYYUM İDDİALARI GÜNDEM OLDU

Sosyal medyada özellikle futbol dünyasından her gün yeni bir iddia milyonlarca insan tarafından ciddi şekilde konuşulurken, bu kez gündeme FIFA ve UEFA'nın Türkiye Futbol Federasyonu'na kayyum atacağı haberleri gündeme düştü.

FIFA'nın TFF'ye kayyum atayacağı yönündeki iddialar özellikle X platformunda gündem olurken, konuya resmi cevap geldi.

"KAYYUM ATANACAĞI YÖNÜNDEKİ İDDİALAR..."



Sporx'e konuşan Türkiye Futbol Federasyonu yetkilisi, "UEFA ile FIFA müfettişlerinin TFF'yi incelemek üzere İstanbul'da olduğu ve kayyum atayacağı yönündeki iddialar asılsız" dedi.

TFF yetkilileri, UEFA ve FIFA ile sık sık görüştüklerini vurgularken, Türkiye açısından herhangi bir kötü iletişimin olmadığının altı çizildi.