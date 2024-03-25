TFF'den 'kayyum' iddialarına yanıt: 'FIFA müfettişlerinin İstanbul'da olduğu...'
Son zamanlarda yaşanan olumsuz olaylar sebebiyle UEFA ve FIFA müfettişlerinin Türkiye Futbol Federasyonu'nu (TFF) inceleyerek kayyum atayabileceği iddia edilmişti. TFF yetkilileri konuya ilişkin basın mensuplarına açıklamada bulundu.
UEFA ile FIFA müfettişlerinin Türkiye Futbol Federasyonu'nu incelemek üzere İstanbul'da olduğu ve kayyum atayacağı yönündeki iddiaların asılsız olduğu ortaya çıktı.
KAYYUM İDDİALARI GÜNDEM OLDU
Sosyal medyada özellikle futbol dünyasından her gün yeni bir iddia milyonlarca insan tarafından ciddi şekilde konuşulurken, bu kez gündeme FIFA ve UEFA'nın Türkiye Futbol Federasyonu'na kayyum atacağı haberleri gündeme düştü.
FIFA'nın TFF'ye kayyum atayacağı yönündeki iddialar özellikle X platformunda gündem olurken, konuya resmi cevap geldi.
"KAYYUM ATANACAĞI YÖNÜNDEKİ İDDİALAR..."
Sporx'e konuşan Türkiye Futbol Federasyonu yetkilisi, "UEFA ile FIFA müfettişlerinin TFF'yi incelemek üzere İstanbul'da olduğu ve kayyum atayacağı yönündeki iddialar asılsız" dedi.
TFF yetkilileri, UEFA ve FIFA ile sık sık görüştüklerini vurgularken, Türkiye açısından herhangi bir kötü iletişimin olmadığının altı çizildi.
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