1. Lig Futbol Kulüpleri Birliğinden Servet Yardımcı açıklaması

30 Mayıs 2022 Pazartesi, 18:39

1. Lig Futbol Kulüpleri Birliği Derneği, Türkiye Futbol Federasyonunda (TFF) 16 Haziran Perşembe günü yapılacak seçimli genel kurulda Servet Yardımcı'nın başkan adayı olmasını beklediklerini ve 19 kulübün Yardımcı'yı destekleyeceğini açıkladı.

Birliğin sosyal medya hesabından başkan Ecmel Faik Sarıalioğlu imzasıyla yapılan açıklamada, Nihat Özdemir'in istifasının ardından Servet Yardımcı'nın TFF Başkanlığı görevini devraldığı hatırlatıldı.

Genel kuruluna çok kısa bir süre kalmasına rağmen başkanlık ile ilgili belirsizliğin devam etmesinden dolayı açıklama yapma gereği duyduklarının aktarıldığı metinde, "4 Nisan 2022 tarihinden bu yana TFF Başkanlığı görevinde bulunan, yaklaşık son 10 yıldır TFF Başkan Vekili olan ve son 5 yıldır UEFA Yönetim Kurulu Üyesi olarak ülkemizi Avrupa'da temsil eden spor yöneticisi Sayın Servet Yardımcı'nın TFF Başkanlığı için bir an önce adaylığını açıklamasını beklediğimizi kamuoyuna duyurmak istemekteyiz" ifadelerini kullandı.

Yardımcı'nın başkan olarak devam etmesinin Türk futboluna katkı sağlayacağına inandıklarının vurgulandığı açıklamada, "TFF başkanlık seçiminde Sayın Servet Yardımcı'nın başkan seçilmesinin ve 1 yıl bu başkanlık görevine devam etmesinin Türk futbolu adına fayda getireceğini, UEFA'da yer alan diğer yönetim kurulu üyelerinin de aynı zamanda kendi federasyonlarının başkanlık görevini yürütmelerinden dolayı Türk futbolunun geliştirilmesine katkı sağlayacağına inanmaktayız. 1. Lig Futbol Kulüpleri Birliği Derneği olarak, Sayın Servet Yardımcı'nın bir an önce TFF başkan adaylığını açıklamasını beklemekteyiz. 16 Haziran 2022 Perşembe saat 10.00'da düzenlenecek genel kurulda 1. Lig'de mücadele eden 19 kulübümüzün temsilcileri olarak Sayın Servet Yardımcı'ya vereceğimiz desteğin Türk futbolunda hayırlara vesile olmasını diler ve saygılarımızı sunarız" denildi.