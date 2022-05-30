Ümraniyespor'dan Mevlüt Erdinç'e veda mesajı
Spor Toto Süper Lig'e yükselen Bereket Sigorta Ümraniyespor, Mevlüt Erdinç ile yolları ayırdığını açıkladı.
Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Bereket Sigorta Ümraniyespor'da Mevlüt Erdinç ile yollar ayrıldı.
Kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Şampiyon sezonumuzda formamızı terleten başarılı oyuncumuz Mevlüt Erdinç'e teşekkür eder; bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.
Şampiyon sezonumuzda formamızı terleten başarılı oyuncumuz Mevlüt Erdinç'e teşekkür eder; bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. pic.twitter.com/VPbdamW6rt— Ümraniyespor (@Umraniyespor) May 30, 2022
Bu sezonun ara transfer döneminde İstanbul temsilcisinin kadrosuna katılan tecrübeli futbolcu, Spor Toto 1. Lig'de 2 maçta forma giydi.
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