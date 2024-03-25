1. Lig'de haftanın programı belli oldu!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 1. Lig'de 30 ve 31. haftanın programını açıkladı.
TFF 1. Lig'de 30 ve 31. haftanın programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, program şöyle:
30. HAFTA
12 Nisan Cuma:
20.00 Manisa FK-Eyüpspor (Manisa 19 Mayıs)
13 Nisan Cumartesi:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Gençlerbirliği (Aktepe)
16.00 Boluspor-Ümraniyespor (Bolu Atatürk)
19.00 Altay-Ahlatcı Çorum FK (Alsancak Mustafa Denizli)
14 Nisan Pazar:
13.30 Tuzlaspor-Göztepe (Stat daha sonra açıklanacak)
16.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Teksüt Bandırmaspor (11 Nisan)
19.00 Kocaelispor-Bitexen Giresunspor (Yıldız Entegre Kocaeli)
15 Nisan Pazartesi:
20.00 Erzurumspor FK-Sakaryaspor (Erzurum Kazım Karabekir)
20.00 Adanaspor-Bodrum FK (Yeni Adana)
31. HAFTA
19 Nisan Cuma:
20.00 Altay-Manisa FK (Alsancak Mustafa Denizli)
20 Nisan Cumartesi:
13.30 Teksüt Bandırmaspor-Tuzlaspor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Bitexen Giresunspor-Göztepe (Çotanak Spor Kompleksi)
19.00 Eyüpspor-Boluspor (Eyüp)
21 Nisan Pazar:
13.30 Bodrum FK-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (Bodrum İlçe)
16.00 Ahlatcı Çorum FK-Adanaspor (Çorum Şehir)
16.00 Gençlerbirliği-Erzurumspor FK (Stat daha sonra açıklanacak)
19.00 Sakaryaspor-Ankara Keçiörengücü (Yeni Sakarya Atatürk)
22 Nisan Pazartesi:
20.00 Ümraniyespor-Kocaelispor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
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