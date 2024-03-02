TFF 1. Lig'de saha karışmıştı: Bodrumspor'dan Caner Erkin için 'tokat attı' iddiası!

TFF 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK Antrenörü Hakan Dolutaş, Eyüpspor'a 1-0 yenildikleri maçta rakip takımın kaptanı Caner Erkin'in, futbolcuları Kenan Özer'e tokat attığını öne sürdü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.03.2024 - 19:55
TFF 1. Lig'de saha karışmıştı: Bodrumspor'dan Caner Erkin için 'tokat attı' iddiası!
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TFF 1. Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Eyüpspor'a 1-0 mağlup olan Bodrum FK'nin yardımcı antrenör Hakan Dolutaş, gergin bir maç oynadıklarını söyledi.

Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Dolutaş, maçın genelinin ilk yarı ortada geçen bir maç olduğunu ifade etti.

'SADECE İSMİYLE HİTABET ETTİ'

Maçta İsmet Taşdemir'in atılmasının hata değil skandal gibi karar olduğunu iddia eden Dolutaş, şunları söyledi:

"Hiçbir şey demedi. Sadece hocaya ismiyle hitap etti. Arkasından sarı kart. Kafa kafaya geçen bir ilk yarıda 1-0 mağlup duruma düştük. İkinci yarı baskın başladık. Rakibin de 10 kişi kalmasıyla beraber bu baskımız arttı. Fakat çok pozisyonu çeviremedik. Maç bitene kadar baskımız sürdü. Sadece gol eksikti diyebilirim. Bundan sonraki maçlarda bu mağlubiyeti telafi edecek güçte ve düzeydeyiz. Oyuncu arkadaşlarımızı kutluyorum. İnanılmaz bir mücadele gösterdiler. Mağlubiyeti telafi etmek için elimizden geleni yapacağız."

Eyüpspor'dan Caner'in Kenan'a tokat attığını da ileri süren Dolutaş, hakemin bu konuda herhangi bir karar vermediğini dile getirdi.


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