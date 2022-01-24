10, 12 ve 14 Yaş Altı Epe Türkiye Şampiyonası Antalya'da başladı
10, 12 ve 14 yaş altı sporcuların katılacağı Epe Türkiye Şampiyonası, Antalya'da başladı. Manavgat ilçesinde düzenlenen organizasyona, 15 ilden 314 sporcu katılacak.
Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) tarafından düzenlenen 10, 12 ve 14 Yaş Altı Epe Türkiye Şampiyonası, Antalya'nın Manavgat ilçesinde başladı.
Manavgat Mehmet Akif Ersoy Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya, 15 ilden 314 sporcu katılıyor.
Türkiye Eskrim Federasyonu Başkan Yardımcısı Ahmet Hakan Hayber, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10, 12 ve 14 Yaş altı Epe Türkiye Şampiyonasına bay ve bayan toplam 314 sporcunun katıldığını söyledi.
Sömestir dönemi boyunca epe, flöre ve kılıç şampiyonaları ile 2 hafta devam edecek program hazırladıklarını belirten Hayber, "10, 12 ve 14 Yaş Altı Epe Şampiyonamız başladı. Yarın sona erecek. Yine aynı salonda 27-28 Ocak'ta flöre, 3-4 Şubat'ta ise Kılıç Türkiye şampiyonları yapılacak. Federasyon Kupası ile birlikte 6 Şubat'a kadar sürecek organizasyonumuza toplamda bin 500 sporcu katılacak." dedi.
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