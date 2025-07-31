10 gollü maçta kazanan Barcelona!

Barcelona yeni sezon hazırlıkları kapsamında Güney Kore ekibi FC Seoul ile Seul Dünya Kupası Stadı'nda kozlarını paylaştı. Müsabaka Barcelona'nın 7-3 üstünlüğüyle sona erdi.

İLK YARIDA 5 GOL

Barcelona 8'de Lewandowski ve 14'te Lamine Yamal ile 2-0 öne geçti. Ev sahibi ekip bu gollere 26'da Cho Young-Wook ve 45+1'de Al-Arab ile karşılık verdi. 45+3'te Lamine Yamal bir kez daha sahneye çıktı ve Barcelona ilk yarıyı 3-2 önde tamamladı.

İkinci yarı da hızlı başlarken 55'te Christensen, 74'te Ferran Torres ve 76'da Gavi'nin golleriyle skor bir anda 6-2'ye geldi.

Seoul 85'te Jung Han-min ile 6-3'ü bulurken, 88. dakikada Ferran Torres'in attığı gol maçın skorunu tayin etti: 7-3.