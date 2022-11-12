10 Kasım'daki 7 Türkiye Kupası maçında Atatürk için saygı duruşu yapılmadı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 84. yıldönümü olan 10 Kasım’da oynanan kupa maçlarında büyük bir skandala imza attı.

Cumhur Önder Arslan
12 Kasım 2022 Cumartesi, 02:00
10 Kasım'daki 7 Türkiye Kupası maçında Atatürk için saygı duruşu yapılmadı!
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TFF’nin sorumluluğunda olan Türkiye Kupası’ndaki 7 karşılaşmada da Atamız için saygı duruşu yapılmadı. Atatürk’ün tüm yurtta büyük bir özlemle anıldığı 10 Kasım’daki maçlardan önce saygı duruşunda bulunulması bekleniyordu.

Ancak İstanbulspor-Etimesgut, Göztepe-Buca, Tuzla-Isparta, Çaykur Rize-Kırklareli, Denizli-Şanlıurfa, Karagümrük-Kırşehir ve Kayseri-Sivas Bld. mücadelelerinin hiçbirinde Atamız için saygı duruşu yapılmadı.

‘SESSİZLİĞE’ BÜRÜNDÜLER

Bu büyük “skandal” ve “ihmal” sonrası tüm gözler Futbol Federasyonu’na çevrildi. 1923’te kurulan ve Cumhuriyetimizle yaşıt olan “özerk” statüdeki TFF’nin, 10 Kasım gibi ülkemiz adına anlamlı bir güne denk gelen maçların seremonisinde Atütürk için saygı duruşu kararı almaması şaşkınlık yarattı.

Gazetemizin konuyu özellikle sosyal medyada gündeme getirmesinin ardından yurttaşlar da TFF yöneticilerine büyük tepki gösterdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi’den, yöneticilerden ve kurumdaki profesyonellerden; 10 Kasım’daki maçlarda Atamız için saygı duruşunda bulunulmamasıyla ilgili hiçbir açıklama yapılmadı.


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