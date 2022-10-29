Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'ten TFF'ye tepki

29 Ekim 2022 Cumartesi, 09:43

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, VaVaCars Fatih Karagümrük maçında Türkiye Futbol Federasyonu'na yönelik tepkisine devam etti.

Önceki salı günü TFF'nin kulüp başkanı ve teknik direktörler için düzenlediği VAR tanıtım toplantısına gitmeyen Dursun Özbek, Karagümrük maçında da TFF yetkilileriyle bir araya gelmedi.

Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri, 'Protokol Tribünü'nde olduğu için maçı farklı bir yerden izledi.