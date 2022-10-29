Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'ten TFF'ye tepki
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup ettikleri karşılaşmada Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileriyle bir araya gelmedi.
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, VaVaCars Fatih Karagümrük maçında Türkiye Futbol Federasyonu'na yönelik tepkisine devam etti.
Önceki salı günü TFF'nin kulüp başkanı ve teknik direktörler için düzenlediği VAR tanıtım toplantısına gitmeyen Dursun Özbek, Karagümrük maçında da TFF yetkilileriyle bir araya gelmedi.
Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri, 'Protokol Tribünü'nde olduğu için maçı farklı bir yerden izledi.
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