10 kişi ile müthiş geri dönüş: Galatasaray Sivas'ta buzları eritti! Sivasspor 2-3 Galatasaray

Yayınlanma: 08.12.2024 - 15:03

Güncelleme: 08.12.2024 - 18:13

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Okan Buruk'un ekibi Galatasaray, 10 kişi kaldığı ve 1-0 geriye düştüğü maçta deplasmanda Bülent Uygun'un yönetimindeki Sivasspor'u 3-2 mağlup etti.

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçta Galatasaray'ın gollerini 36. dakikada Yunus Akgün, 45+9'da penaltıdan Victor Osimhen ve 53. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti. Galatasaray'da Metehan Baltacı, maçın 15. dakikasında direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Sivasspor'un gollerini ise 25. dakikada Garry Rodrigues ve 90+1' de Bekir Böke kaydetti.

Bu sonuçla birlikte ligdeki namağlup unvanını sürdüren Galatasaray 38 puanla liderliğini sürdürürken, son 4 maçta 1 puan alabilen Sivasspor 18 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Galatasaray evinde Trabzonspor'u ağırlarken, Sivasspor deplasmanda Bodrum FK ile karşılaşacak.

Karşılaşmadan dakikalar | Sivasspor 2-3 Galatasaray

90' Ali Şaşal Vural, itirazları nedeniyle hakem Turgut Doman tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

90' Kerem Demirbay, itirazları nedeniyle hakem Turgut Doman tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

90' Sol kanatta yaşanan ikili mücadele sırasında Rey Manaj, Barış Alper Yılmaz'a kontrolsüz bir müdahalede bulununca Turgut Doman tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

90' Michy Batshuayi, itirazları nedeniyle hakem Turgut Doman tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

90' GOOOLL!!! Net Global Sivasspor, Bekir Turaç Böke'nin golü ile maçta farkı bire indiriyor.

89' Galatasaray'da oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Lucas Torreira oyundan çıkarken, Efe Akman yerine giren isim oluyor. Gabriel Sara oyundan çıkarken, Kerem Demirbay oyuna dahil oluyor.

82' Özkan Yiğiter'in ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Bekir Turaç Böke'nin kafa vuruşunda top ağlarla buluşuyor. Ancak ofsayt gerekçesiyle gol geçersiz sayılıyor.

77' İki takım oyuncuları arasında yaşanan tartışma sonrasında Roland Sallai ve Keita Balde hakem Turgut Doman tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

73' Aynı dakikada Galatasaray'da üçüncü oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Victor Osimhen oyundan çıkarken, Michy Batshuayi yerine giren isim oluyor.

73' Net Global Sivasspor'da oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Garry Rodrigues oyundan çıkarken, Keita Balde yerine giren isim oluyor. Uros Radakovic oyundan çıkarken, Bekir Turaç Böke yerine giren isim oluyor.

64' Net Global Sivasspor'da üçüncü oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Charilaos Charisis oyundan çıkarken, Özkan Yiğiter yerine giren isim oluyor.

64' Galatasaray'da ilk oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Dries Mertens oyundan çıkarken, Elias Jelert yerine giren isim oluyor.

62' Yunus Akgün'ün penaltı noktası yakınından yaptığı sert vuruşta Ali Şaşal Vural gole izin vermiyor.

61' Dries Mertens, avantaja bırakılan pozisyon sonrasında Achilleas Poungouras'a yaptığı faul nedeniyle Turgut Doman tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

58' Net Global Sivasspor'da ikinci oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Emirhan Başyiğit oyundan çıkarken, Alex Pritchard yerine giren isim oluyor.

53' GOOOLL!!! Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın golü ile maçta farkı ikiye çıkarıyor. Yunus Akgün'ün pasıyla topla buluşan Barış Alper Yılmaz, hızla ilerleyerek rakiplerini ekarte ediyor ve ceza alanında sol çaprazdan yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Ali Şaşal Vural'ın yanından uzak köşede ağlarla buluşturmayı başarıyor.

46' Net Global Sivasspor ikinci yarıya oyuncu değişikliği ile başlıyor. Djordje Nikolic oyundan alınırken, yerine Ali Şaşal Vural oyuna dahil oluyor.

45' GOOOLL!!! Galatasaray, Victor Osimhen'in golü ile maçta öne geçiyor. Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Victor Osimhen, yaptığı vuruşla kaleci Djordje Nikolic'in solundan meşin yuvarlağı üst köşede ağlarla buluşturmayı başarıyor.

45' Galatasaray penaltı kazanıyor! Djordje Nikolic'in, Victor Osimhen'e ceza alanı içinde yaptığı kontrolsüz müdahale sonrasında hakem Turgut Doman penaltı noktasını gösteriyor. Penaltı kararı sonrasında Djordje Nikolic, hakem Turgut Doman tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

45' Net Global Sivasspor gole yaklaşıyor! Garry Rodrigues'in pasıyla ceza alanında topla buluşan Rey Manaj'ın sağ çaprazdan gelişine yaptığı sert vuruşta top üst direkten geri geliyor.

45' Müsabakanın ilk yarısına oynanmamış süre olarak en az 5 dakika ilave ediliyor.

36' GOOOLL!!! Galatasaray, Yunus Akgün'ün golü ile maçta eşitliği yakalıyor. Berkan Kutlu'nun pasıyla topla buluşan Yunus Akgün'ün, hızla ilerleyerek penaltı noktası yakınından yaptığı sert vuruşta Djordje Nikolic topu elinden kaçırınca meşin yuvarlak ağlarla buluşuyor.

31' Sol kanatta yaşanan ikili mücadele sırasında Bengali Koita, Barış Alper Yılmaz'a kontrolsüz bir müdahalede bulununca Turgut Doman tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

25' GOOOLL!!! Net Global Sivasspor, Garry Rodrigues'in golü ile maçta öne geçiyor. Rey Manaj'ın ceza alanında sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşta top direkten geri geliyor. Pozisyonun devamında dönen topu iyi takip eden Garry Rodrigues, altıpas önünden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Fernando Muslera'nın yanından ağlarla buluşturmayı başarıyor.

18' Kazanılan serbest vuruşu kullanan Rey Manaj'ın doğrudan kaleye gönderdiği şutunda Fernando Muslera topu uzaklaştırmayı başarıyor.

16' VAR'daki incelemeler sonucu, hakem sarı kartını iptal edip Metehan Baltacı'ya kırmızı kart gösterdi.

13' Sivasspor'un penaltı beklediği pozisyon, VAR'da inceleniyor.

12' Metehan Baltacı, tehlikeli atağı eliyle kesince sarı kart gördü.

12' Sivasspor'da Rey Manaj, ceza sahasının önünde topu kontrol etti ama Metehan topa eliyle dokununca hakem oyunu durdurdu.

8' Dries Mertens'in pasıyla ceza alanında topla buluşan Victor Osimhen'in sol çaprazda dar açıdan yaptığı vuruşta top kalenin yanından auta çıkıyor.

2' Kazanılan serbest vuruşu kullanan Dries Mertens'in ceza alanına gönderdiği ortasında Djordje Nikolic topu uzaklaştırmayı başarıyor.

1' Sol kanatta yaşanan ikili mücadele sırasında Noah Sundberg, Victor Osimhen'e kontrolsüz bir müdahalede bulununca Turgut Doman tarafından sarı kartla cezalandırılıyor. Noah Sundberg, bu kartla gelecek maçta cezalı duruma düşüyor.

1' Zorlu mücadelede ilk düdük çaldı!