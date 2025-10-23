Cumhuriyet Gazetesi Logo
10 kişi kalan Ajax'a Chelsea'den ağır darbe!

10 kişi kalan Ajax'a Chelsea'den ağır darbe!

23.10.2025 09:58:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
10 kişi kalan Ajax'a Chelsea'den ağır darbe!

Chelsea, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında kendi sahasında ağırladığı Ajax'ı 5-1 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü haftasında Chelsea, sahasında Ajax'ı konuk etti.

Stamford Bridge'te oynanan mücadeleyi ev sahibi Chelsea, 5-1 kazandı.

Chelsea'de galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Marc Guiu, 27. dakikada Caicedo, 45. dakikada penaltıdan Enzo Fernandez, 45+6. dakikada Estevao penaltıdan ve son olarak 48. dakikada Tyrique George kaydetti.

AJAX 10 KİŞİ KALDI

Konuk ekip Ajax'ın tek golü ise 33. dakikada penaltı noktasında Wout Weghorst kaydetti. Öte yandan Ajax'ta Kenneth Taylor, 17. dakikada doğrudan kırmızı kartla takımını yalnız bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Chelsea, puanını 6'ya yükseltti. Hollanda temsilcisi Ajax ise puansız ve -10 averaj ile ligin son sırasında yer aldı.

Devler Ligi'nde gelecek hafta Chelsea, Karabağ'a konuk olacak. Ajax ise 5 Kasım'da temsilcimiz Galatasaray'ı konuk edecek.

İlgili Konular: #chelsea #uefa şampiyonlar ligi #ajax

İlgili Haberler

Chelsea'de Enzo Maresca'dan Liverpool itirafı: 'Bu şekilde devam ederlerse...'
Chelsea'de Enzo Maresca'dan Liverpool itirafı: 'Bu şekilde devam ederlerse...' Chelsea Teknik Direktörü Enzo Maresca, İngiltere Premier Lig'in lideri Liverpool hakkında açıklamalarda bulundu.
Yıldız futbolcudan Chelsea'ye kötü haber!
Yıldız futbolcudan Chelsea'ye kötü haber! İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'de Cole Palmer, sakatlığı nedeniyle bir süre daha sahalardan uzak kalacak.
Chelsea, 2 dakikada tur biletini kaptı!
Chelsea, 2 dakikada tur biletini kaptı! İngiltere Lig Kupası 3. tur maçında Chelsea, deplasmanda Lincoln City'yi 2-1 mağlup etti ve adını bir üst tura yazdırdı.