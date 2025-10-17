Yıldız futbolcudan Chelsea'ye kötü haber!

Premier Lig'in 8. haftasında Nottingham Forest'a konuk olacak Chelsea'de teknik direktör Enzo Maresca karşılaşma öncesinde soruları yanıtladı.

Maresca, sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen takımın yıldızı Cole Palmer'ın son durumunu paylaştı.

İtalyan teknik direktör, Palmer'ın sakatlığının beklenenden daha uzun süreceğini ve en az 6 hafta daha sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Maresca konuyla ilgili, "Cole'u elimizden geldiğince korumaya çalışıyoruz ve en önemlisi geri döndüğünde tamamen hazır olması. Muhtemelen altı haftaya ihtiyacımız olacak. Altı haftanın yeterli olacağını umuyoruz, ancak bu sorunu adım adım, hafta hafta görmemiz gerekiyor" dedi.

PALMER'IN SAKATLIĞI

İngiltere Premier Lig'de geçtiğimiz ay Manchester United ile Chelsea arasında oynanan maçta sakatlanan Cole Palmer, ligde son 2 maçı kaçırmıştı.

Kasık sakatlığı yaşayan yıldız futbolcu, İngiltere Lig Kupası'ndaki Lincoln City ve Şampiyonlar Ligi'ndeki Benfica mücadelesinde de forma giyememişti.

Bu sezon sadece Premier Lig'de oynayabilen ve 3 maça çıkan yıldız futbolcu 1 kez ağları havalandırdı.