10 kişi kalan PSV Eindhoven, deplasmanda 3 puanı kaptı!
PSV Eindhoven, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kızılyıldız'ı 3-2 mağlup etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında PSV Eindhoven, Kızılyıldız ile deplasmanda karşı karşıya geldi. PSV, Kızılyıldız karşısında ilk yarıda bulduğu gollerle sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.
Hollanda temsilcisine galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Luuk de Jong, 23. dakikada Guus Til ve 43. dakikada Ryan Flamingo attı.
PSV 10 KİŞİ KALDI
PSV'de üçüncü golü atan Flamingo, 50. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından takımını 10 kişi bıraktı.
Kızılyıldız, PSV'nin 10 kişi kalmasının ardından 71. dakikada Cherif Ndiaye ve 77. dakikada Nasser Yacouba Djiga'nın attığı gollerle umutlandı ancak maçta başka gol olmadı ve PSV, Kızılyıldız'ı deplasmanda 3-2 yendi.
Bu sonucun ardından PSV Eindhoven, Devler Ligi'nde 11 puana yükseldi. 3 puanda kalan Kızılyıldız'ın üst tura çıkma şansı kalmadı.
Şampiyonlar Ligi'nin gelecek ve son haftasında PSV Eindhoven, sahasında Liverpool ile karşılaşacak. Kızılyıldız, kendisi gibi üst tur şansı olmayan Young Boys ile deplasmanda karşılaşacak.
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