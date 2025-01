Spor yazarları Galatasaray - Dinamo Kiev maçını yorumladı: 'Galatasaray'ın puan kaybının sebebi...'

"GALATASARAY SIKINTILI"

Osman Şenher: "Futbolda sürprizler var buna itirazım yok. Ama sen yıldızlar topluluğu bir takımsın. 22. dakikada 2-0 öne geçtiğin maçı nasıl 3 gol yiyerek bitirirsin ben bunu kabul etmiyorum. Rakip kim olursa olsun, Galatasaray'ın üzerine giden takımlar her girişimde gol buluyor. Dinamo Kiev üç kere geldi, üç gol attı. İlk golde Muslera, ikinci golde Jakobs, üçüncü golde Sanchez çok büyük hatalar yaptılar. Sarı-kırmızılıların en büyük handikapı orta sahadaki isimleri temaslı futbolu sevmiyor. Rakip de elini kolunu sallayarak Cim Bom'un kalesine geliyor. Herkesin içinde bir ümit var. Yeni transferler gelecek takım düzelecek diye. İnşallah öyle olur. Ama şunu söyleyeyim. Devre arası iyi futbolcu alman için iyi para vermen lazım. Fırsat transferi diye beklersen, beklediğin transfer gerçekleşmeyebilir. Muhakkak yöneticiler bizden daha iyi düşünüyorlardır. Ama şu an takım sıkıntı yaşıyor. Bundan sonraki maçlarda da bu, artarak devam edecek gibi görünüyor. Dilerim Okan Buruk bu sıkıntılara bir an önce çare bulur." (Milliyet)