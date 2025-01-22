Spor yazarları Galatasaray - Dinamo Kiev maçını yorumladı: 'Galatasaray'ın puan kaybının sebebi...'
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında kendi sahasında ağırladığı Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kaldı. Spor yazarları karşılaşmayı kaleme aldı.
Spor yazarları, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev ile berabere kaldığı maçı değerlendirdi.
"KİLİT SON MAÇA"
Ebru Kılıçoğlu: "Henüz 6’da çalışılmış bir korner sayesinde Sanchez topu ağlara yollayınca pozisyona gerek kalmaz belki umudu doğuyor. 21’de Abdülkerim, “savunmacıyız ama boş değiliz” başlıklı 2. golü imzalıyor. Ama bu goller bile rahatlatmıyor G.Saray’ı. Kiev “inatçı” olduğunu 44’te Vanat’ın golüyle hissettiriyor. 53’te Osimhen’in penaltı golünden sonra bile dengesiz bir oyun sergiliyor. Nitekim Yarmolenko, 68 ve 82’de iki kolay golle skoru dengeliyor. G.Saray 16’ya kalma kilidini açmayı son maça bırakıyor." (Cumhuriyet)
"YEN YENEBİLİRSEN AJAX’I"
Arif Kızılyalın: "İşler kötü gidiyor G.Saray’da. Eskiden ligde takılsalar bile Avrupa’da farklı oynar kazanırlardı. Artık beraberliğe razı oluyorlar. Demek ki kadro derinliği kaybolunca lig, Avrupa fark etmiyor tökezliyorlar. Aslında Davinson’la atılan erken gol kuşkusuz ki işleri kolaylaştıran etkendi. Sonrasında Abdülkerim’in golü maçı koparabilirdi, taçtan saçma sapan bir gol yemeselerdi. 2. yarı yine fark açıldı Osimhen’in penaltısıyla 3-1’lik skor geldi. Ama Yarmolenko’nun golleri G.Saray’ın avantajını sildi. Muslera sanki kalede değildi. Şimdi ilk 8, Amsterdam Arena’nın sıcak ortamında; yen yenebilirsen Ajax’ı!" (Cumhuriyet)
"KENDİNİ SORGULAMALIDIR"
Levent Tüzemen: "Oynadığı 6 maçta sadece bir gol atan Dinamo Kiev'den iki kez öne geçmesine rağmen Galatasaray 3 gol yiyorsa Okan Buruk kendisini sorgulamalıdır. 60 dakika rakipten üstün olan skoru 3-1'e getiren Galatasaray'da yorulan ve oyundan düşen oyuncuları görmemek Okan Buruk adına eksi bir puandır. Maçın Estonyalı hakemi faul çalmamak adına resmen oyunun canına okudu. Özellikle VAR'daki vatandaşı olmasaydı Galatasaray belki de maçı kaybedecekti. Barış Alper'e yapılan penaltıyı vermediği gibi Galatasaraylı oyuncuya ikinci sarıdan kırmızı gösterdi. Estonyalı Marko Liiva'nın nasıl bir VAR yönetimi gösterdiğini Türkiye'deki VAR hakemleri ders olarak öğrensinler." (Sabah)
"TAKVİYEYE İHTİYAÇ VAR"
Uğur Meleke: "Futbol enteresan bir oyun. 50'de ceza alanı içinde Tymchyk-Barış Alper mücadelesinde hakem önce Barış Alper'e kırmızı gösterdi. Temsilcimiz için negatif anlamda bir kırılma anı zannettik. Sonra VAR müdahalesiyle karar penaltıya döndü ve kart iptal oldu. Osimhen'in 50'de penaltıdan bulduğu golle bu kez Dinamo Kiev'in fişi çekildi sandık hepimiz. Sahadaki Galatasaraylılar da öyle zannetmiş olacaklar ki, 3-1'den sonra kolektif anlamda da, bireysel olarak da birçok can sıkıcı hata vardı Seyrantepe'de. Dün G.Saray, kesinlikle kazanması gereken bir maçta altın değerinde 2 puan kaybetti ve bunu iki ana faktöre bağlayabilirim. Galatasaray 52'de golü bulduktan sonra oyun bir o kalede, bir bu kalede adeta bir Rus ruletine döndü. Tempo düşmedi, soğumadı maç. Kerem Demirbay'ı sokmakta geç kaldı Okan Buruk. Galatasaray'ın Ocak transferinde ön tarafa kesinlikle takviyeye ihtiyacı var. Dün hem Barış, hem Yunus'un dakikalar geçtikçe mazotu azaldı ama kulübede (Sallai de liste dışı olduğundan) alternatifi yok Okan Hoca'nın. İlerleyen turlar için takviyeye ihtiyacı var Galatasaray'ın." (Hürriyet)
"GALATASARAY SIKINTILI"
Osman Şenher: "Futbolda sürprizler var buna itirazım yok. Ama sen yıldızlar topluluğu bir takımsın. 22. dakikada 2-0 öne geçtiğin maçı nasıl 3 gol yiyerek bitirirsin ben bunu kabul etmiyorum. Rakip kim olursa olsun, Galatasaray'ın üzerine giden takımlar her girişimde gol buluyor. Dinamo Kiev üç kere geldi, üç gol attı. İlk golde Muslera, ikinci golde Jakobs, üçüncü golde Sanchez çok büyük hatalar yaptılar. Sarı-kırmızılıların en büyük handikapı orta sahadaki isimleri temaslı futbolu sevmiyor. Rakip de elini kolunu sallayarak Cim Bom'un kalesine geliyor. Herkesin içinde bir ümit var. Yeni transferler gelecek takım düzelecek diye. İnşallah öyle olur. Ama şunu söyleyeyim. Devre arası iyi futbolcu alman için iyi para vermen lazım. Fırsat transferi diye beklersen, beklediğin transfer gerçekleşmeyebilir. Muhakkak yöneticiler bizden daha iyi düşünüyorlardır. Ama şu an takım sıkıntı yaşıyor. Bundan sonraki maçlarda da bu, artarak devam edecek gibi görünüyor. Dilerim Okan Buruk bu sıkıntılara bir an önce çare bulur." (Milliyet)
"POZİSYON NET PENALTI ANCAK..."
Mustafa Çulcu: "Osimhen'in 31'deki vuruşunda kayarak topa hamle yapan Bilova'nın doğal konumdaki kapalı sol koluna temas eden top penaltı olmaz, devam kararı doğru. Shaparenko'nun 25'te Barış'ın ayağına basması sarı olmalıydı vermedi ama Barış rakibi Kabaiev'in ayağına basınca sarı gördü. Çifte standart oldu. Galatasaray'ın yediği ilk gol öncesi 2 nolu yardımcı hakemin önünden top taca çıkmış (tv görüntüleri) görünüyor ancak burada açı çok önemli, VAR da taç çizgilerinde kamera olmadığı için yardımcının kararına uymak zorunda kaldı ve gol geçerli sayıldı. Tymchyk ceza alanı içinde Barış'ı sarıp sarmalayıp yere indirdi, pozisyon net penaltı ancak hakem önce hatalı kararla Barış topu elle bilerek oynayıp gol atmaya çalıştı diye sarı gösterdi önceden sarısı vardı ikinci sarıdan ihraç etti. Ancak doğru uygulama ile VAR devreye girdi. OFR'de pozisyonu 18 saniye izleyen hakem, doğru kararla Barış'ın kartını iptal etti, penaltı verdi. Galatasaray 88'de Jelert ile penaltı bekledi fakat Vivcharenko'ya faulü yapan Jelert'ti, penaltı olmaz. Hakem pozisyonu çözemedi, VAR'a yaslandı. VAR protokole uygun davrandı, doğru kararla devreye girmedi." (Sabah)
"KİBİR VE OLMAMIŞLIK"
Bülent Timurlenk: "Hatay maçının ziyan olan ilk yarısında tek suçlu Berkan değildi elbette ama Sara'nın yokluğunda Buruk'un dün yine aynı pozisyonda ona şans verirken açıklaması "Ön alan baskısı için"di. Karşındaki 11'inde yabancı futbolcu olmayan, savaşın gölgesinde yaşayan ve Avrupa Ligi'nde 6 maçını kaybederken sadece bir gol atabilen Dinamo Kiev. G.Saray yönetiminde demeçlerinden kibir ve olmamışlık akan Metin Öztürk ve UEFA Kupası-Bilbao pastasının önünde gülümseyerek poz veren İbrahim Hatipoğlu'nu sahneden çeksin Başkan Özbek. Bir Bilbao hayali varsa ortada eksiye koşan bir futbol gerçeği ve 36'lık usta Yarmolenko'nun tokadı var… Bir de dün kalesinde yediği hatalı gollerden sonra yuhalanan "efsane" Fernando Muslera…" (Sabah)
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