10 kişi kalan Senegal'den rahat galibiyet!

31.12.2025 00:24:00
Senegal, Afrika Uluslar Kupası'nın üçüncü maçında karşılaştığı Benin'i 3-0 mağlup etti.

Afrika Uluslar Kupası D Grubu 3. ve son maçında Senegal ile Benin karşı karşıya geldi.

Stade Ibn-Batouta'da oynanan mücadeleyi Senegal, 3-0 kazanmayı başardı.

Senegal'e galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Abdoulaye Seck, 62. dakikada Habib Diallo ve 90+7. dakikada Cherif Ndiaye kaydetti.

SENEGAL 10 KİŞİ KALDI

Ayrıca Senegal'de 71. dakikada Kalidou Koulibaly doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Senegal'de Galatasaraylı Ismail Jakobs, mücadeleyi yedek kulübesinde tamamlarken, Samsunsporlu Ndiaye, 88. dakikada oyun dahil oldu . Benin'de maça ilk 11'de başlayan Alanyasporlu Mounie mücadeleyi tamamlarken, Göztepeli Olaitan ise 85 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Senegal, grup lideri olarak adını son 16 turuna yazdırdı. Benin, 3 puanla 3. sırada grup aşamasını tamamladı.

