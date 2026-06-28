100. Gazi Koşusu'nu Halis Karataş'ın jokeyliğini yaptığı 'Bay Nalçakan' kazandı

At yarışlarında 100. Gazi Koşusu'nu Emrah Nalçakan'ın sahibi olduğu, jokeyliğini Halis Karataş'ın yaptığı "Bay Nalçakan" isimli safkan kazandı.

"OLMAZ DENİLENİ OLDURURUM"

Tarihi zaferin ardından açıklamalarda bulunan Halis Karataş, 100. Gazi Koşusu'nu kazanmanın kendisi için büyük anlam taşıdığını ifade etti.

Halis Karataş, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle bu atmosfere şahitlik eden tüm yarışseverlere şükranlarımı, sevgilerimi sunuyorum.

Ben ilkleri başaran bir jokeyim, olmaz denileni oldururum. Şu anda mutluluğum inanılmaz. 100. yıl olması apayrı bir önem taşıyor. Sadece 2 sene askerliğim dahilinde 36-37 sene boyunca bu koşuya katılmak için canımı bile ortaya koymuşluğum vardır. Bu koşuya katılmak onur olmuştur. Cenab-ı Allah katılmayı nasip etti ve çok şükür kazandım.

Bence yarışın kırılma anı 800'ün orasıydı. Önümdeki at durmuş, yanımdaki at gidemiyordu. Az bir açıklık gördüm ve oradan gittim."

REKOR KIRILDI

100. Gazi Koşusu'nu Veliefendi Hipodromu'nda 67.200 seyirci takip etti.