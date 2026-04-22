114 yıl sonra bir ilki yaşamıştı: Chelsea'den Liam Rosenior kararı!

22.04.2026 19:51:00
İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, 41 yaşındaki İngiliz teknik direktör Liam Rosenior ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Chelsea, İngiltere Premier Lig'de son dönemde kötü bir performans sergiledi.

Enzo Maresca'nın ardından sürpriz bir şekilde Liam Rosenior'u göreve getiren Chelsea, Premier Lig'de oynadığı son 5 maçı da kaybetti.

114 YIL SONRA BİR İLKİ YAŞADI

Chelsea'nin mağlubiyetlerle birlikte bu yenilgilerde tek bir gol atamaması da büyük dikkat ve tepki çekti.

Premier Lig'de oynadığı son 5 maçı gol atamadan kaybeden Chelsea, aynı tabloyu en son 1912'de yaşamıştı.

Son dönemde aradığını bulamayan Chelsea, ligde bir sonraki maçında ise son dönemde Vitor Pereira ile çıkışa geçen Nottingham Forest'ı ağırlayacak.

SADECE FA CUP'TA YARIŞIYOR

Lig Kupası'na yarı finalde, Şampiyonlar Ligi'ne son 16'da veda eden ve ligde Şampiyonlar Ligi için mücadele eden Chelsea'nin elinde sadece FA Cup kaldı. Chelsea, FA Cup yarı finalinde Leeds United ile karşı karşıya gelecek.

ROSENIOR KARARI RESMEN AÇIKLANDI

Chelsea, bu kötü tablonun ardından teknik direktör Liam Rosenior ile ilgili ayrılık kararı aldı. Ayrılık kulüp tarafından resmen açıklandı.

Rosenior, ocak ayında Chelsea'nin başına geçmiş ve 2032 yılına kadar sürecek sözleşme imzalamıştı.

Chelsea'de teknik direktör Rosenior ile yolların ayrılmasının ardından yardımcı antrenör Calum McFarlane, sezon sonuna kadar teknik direktörlük görevini üstlenecek.

23 MAÇTA 10 YENİLGİ

Chelsea'de Liam Rosenior dönemi 3 ay sürdü.

İngiliz teknik direktör, 23 maçta Chelsea'nin başında görev aldı. Chelsea, bu maçlarda 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşadı.

