12 Dev Adam, Avrupa Şampiyonası Elemeleri’ne yenilgiyle başladı

Yayınlanma: 23.02.2024 - 00:30

Güncelleme: 23.02.2024 - 00:32

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri’nde İtalya ile karşı karşıya geldi.

Mücadele 87-80 İtalya üstünlüğüyle sona erdi.

TARIK BIBEROVIC'TEN MÜKEMMEL SİFTAH

İlk kez milli takım formasını giyen Tarık Biberovic maçtaki performansıyla göz doldurdu. Tarık mücadeleyi 27 sayıyla en skorer isim olarak tamamladı. Tarık Biberovic ayrıca 8 ribaunt ve 4 asist katkısı sağladı.

SIRADAKİ RAKİP İZLANDA

B Grubu’nda mücadele eden Türkiye, bir sonraki maçında İzlanda’yı ağırlayacak. Mücadele 25 Şubat Pazar günü saat 16.00'da Sinan Erdem Salonu'nda oynanacak.