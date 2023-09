FIBA Dünya Sıralaması açıklandı: 12 Dev Adam'dan büyük düşüş!

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Dünya Kupası'nın sona ermesiyle yeni Dünya Sıralamasını açıkladı.

ABD, İspanya'yı geride bırakarak ilk sıraya yükseldi.

Dünya Kupası’nın şampiyon tamamlayan Almanya, sekiz sıra birden yükselerek üçüncülüğe yerleşti ve tarihinde ilk kez ilk üçte yer aldı.

Yine tarihinde ilk kez bronz madalya kazanan Kanada, dokuz sıra birden yükselerek altıncı sırada kendisine yer buldu.

Turnuvaya ilk kez katılan ve Olimpiyat bileti alan Güney Sudan 32 sıra birden yükseldi ve 31. sırada yerini aldı. Bir başka ilk kez Dünya Kupası’nda sahne alan Letonya ise turnuvada peri masalı yazarak beşinci olmuştu. Bu büyük başarı onları da 22 sıra birden yükseltti ve sekizinci sıraya taşıdı. İki takım, en çok yükselen iki takım olarak öne çıktı.

Dünya Kupası’na katılamayan 12 Dev Adam, bir önceki sıralamada 16. sırada yer almıştı. Ülkemiz bu sıralamada ise sekiz sıra gerileyerek 24. sıraya düştü.

FIBA Dünya Sıralaması'nda ilk 20 ülke şu şekilde:

