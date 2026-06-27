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12 Dev Adam'da hazırlık maçında Rusya karşısında rahat galibiyet

12 Dev Adam'da hazırlık maçında Rusya karşısında rahat galibiyet

27.06.2026 16:21:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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12 Dev Adam'da hazırlık maçında Rusya karşısında rahat galibiyet

A Milli Erkek Basketbol Takımı, hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Rusya'yı 86-78 mağlup etti.

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FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu’nda Bosna Hersek ve İsviçre ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, Antalya’daki çalışmalarını hazırlık maçıyla birlikte tamamladı.

Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki A Milli Erkek Basketbol Takımı, Antalya’daki hazırlıklarının son gününde Rusya ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. A Milli Erkek Basketbol Takımı, mücadeleye Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir, Cedi Osman, Malachi Flynn ve Ömer Faruk Yurtseven beşiyle başladı. Karşılaşmanın ilk yarısını 54-30 önde tamamlayan milliler, parkeden 86-78’lik skorla galip ayrıldı. Ay-yıldızlılarda Furkan Korkmaz 13 sayı, 4 ribaund, 3 asist ve Cedi Osman 14 sayı, 6 ribaund ile oynadı. Rusya’da ise Kirill Grigori 20 sayıyla maçı bitirdi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 30 Haziran tarihine kadar hazırlıklarını İstanbul’da sürdürecek.

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