12 Dev Adam, Dünya Kupası Elemelerine yenilgiyle başladı

25 Kasım 2021 Perşembe, 21:36

Belarus - Türkiye: 84-70

SALON: Minsk Spor Sarayı

HAKEMLER: Aleksandar Glisic, Michal Proc, Marek Kukelcik

BELARUS: Maksim Salash 26, Kiryl Sitnik 9, Aliaksei Trastsinetski 2, Yauheni Beliankou 15, Uladzislau Blizniuk 8, Darol Ernandez 2, Uladzislau Mikulski 6, Artsiom Parakhouski 16, Andrei Stabrouski, Ivan Aladka, Vadzim Stubeda, Benjamin-Pavel Dodoo ,

TÜRKİYE: Metecan Birsen 8, Şehmus Hazer 17, Berk Uğurlu 4, Emir Kabaca 2, Muhsin Yaşar 14, Furkan Haltalı, Tolga Geçim 8, Samet Geyik 5, Doğuş Özdemiroğlu 5, Buğrahan Tuncer 7, Berkan Durmaz, Erten Gazi

1. PERİYOT: 20-17

DEVRE: 43 - 34

3. PERİYOT: 61-53



Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Belarus'a 84-70'lik skorla mağlup oldu. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 26 sayıyla Belarus'tan Maksim Salash oldu. Belarus'un başkenti Minsk'te oynanan karşılaşmayı Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanvekili Ömer Onan, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri ve TBF yetkilileri de takip etti. Milliler, gruptaki ikinci maçında 28 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda Büyük Britanya'yı konuk edecek.

Maça iyi başlayan taraf, Türkiye oldu. Milliler, Samet Geyik'in 5, Şehmus Hazer'in de 4 sayıyla rakibine üstünlük kurdu. Belarus, hücumda Salash'ın bireysel performansıyla periyodun bitmesine 5 dakikada kala 11-10 öne geçti. Kalan dakikalarda üst üste hücumlardan boş dönen Milliler, savunmada da rakibini durduramayınca ilk periyot Belarus'un 3 sayılık üstünlüğüyle sona erdi: 20-17.

İkinci çeyreğe Türkiye iyi başladı. Muhsin Yaşar ile boyalı alandan 4 sayı bulan milliler, çeyreğin hemen başında öne geçti: 20-21. Karşılıklı basketlerle devam eden periyotta ev sahibi ülke, yine Salash ile etkili oldu. Periyodun bitmesine 3.12 dakika Salash'ın basket faulü sonrasında Belarus farkı 3'e çıkardı: 33-30. Boyalı alanda Parakhouski ile etkili olmaya devam eden Belarus, Parakhouski'nin 4 ve Mikulski'nin serbest atıştan bulduğu sayılarla farkı 8'e çıkardı: 39-31. Periyot sonunda farkı koruyamayı başaran Belarus, ilk yarıyı 9 sayılık farkla 43-34 önde kapattı.

Milliler, 3'üncü periyota Doğuş Özdemiroğlu'nun üst üste 5 sayısıyla başladı ve farkı 4 sayıya düşürdü: 43-39. Sonrasında Salash, Sitnik ve Parakhouski'nin basketleriyle 8-0'lık seri yakalayan Belarus, farkı çift hanelere çıkardı: 51-39. Metecan Birsen'in art arda iki 3'lüğü ve Muhsin Yaşar'ın pota altı basketiyle 8 sayı bulan Türkiye, farkı 4'e indirdi: 53-49. Kalan dakikalarda daha etkili taraf olan Belarus, final periyoduna 61-53'lik skorla önde girdi.

Son periyodun ilk 4 dakikasında rakibine sadece 5 sayı şansı veren Milliler, Berk Uğurlu'nun turnikesiyle farkı 2 sayıya düşürdü: 66-64. Türkiye'nin üst üste hücumlardan boş dönmesinin ardından maçın bitmesine 3.36 kala Mikulski'nin basket faulüyle fark tekrardan çift hanelere çıktı: 75-64. Kalan dakikalarda Türkiye'ye kolay sayı izni vermeyen Belarus, karşılaşmadan 84-70'lik skorla galip ayrıldı.



