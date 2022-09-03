12 Dev Adam, EuroBasket'te Bulgaristan'ı mağlup etti!

03 Eylül 2022 Cumartesi, 19:09

A Milli Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası'ndaki ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te aynı isimli salonda oynanan A Grubu'ndaki ilk maçında Karadağ'ı 72-68 mağlup eden ay-yıldızlı takım, ikinci müsabakasında Bulgaristan ile karşı karşıya geldi.

A Milli Takım, ilk yarısını kötü oynadığı maçta rakibini 101-87 yenerek grupta 2'de 2 yaptı.

Milli takım, Bulgaristan ve Karadağ'ın yanı sıra Gürcistan, İspanya ve Belçika'nın da yer aldığı grupta elde ettiği bu galibiyetle son 16 turuna çıkma adına önemli bir adım attı.

GÜRCİSTAN İLE KARŞILAŞACAK

A Milli Basketbol Takım, 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu üçüncü maçında pazar günü Gürcistan ile karşılaşacak

Tiflis Arena'da TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşma, NTV'den naklen yayımlanacak.

FURKAN KORKMAZ FORMA GİYMEDİ

A Milli Takım'da bel spazmı geçiren milli oyuncu Furkan Korkmaz, maçta forma giymedi.

Karşılaşma öncesinde salonda takımdan ayrı ısınma hareketleri yapan Furkan Korkmaz'ın tedbir amacıyla maçta görevlendirilmediği bildirildi.