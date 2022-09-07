12 Dev Adam, EuroBasket'te İspanya'ya kaybetti!
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket) A Grubu son maçında İspanya'ya 72-69 sonuçla mağlup oldu.
FIBA 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, İspanya'ya 72-69'luk skorla mağlup olmasına karşın son 16 turuna yükseldi
Tiflis Arena'da oynanan müsabakada 12 Dev Adam, Shane Larkin, Furkan Korkmaz, Cedi Osman, Alperen Şengün ve Sertaç Şanlı beşiyle başladı. Karşılaşmanın ilk yarısını milli takım 38-34 geride tamamladı.
CEDİ OSMAN'DAN 20 SAYI
A Milli Basketbol Takımı'nda Cedi Osman 20, Furkan Korkmaz 16 ve Alperen Şengün 14 sayıyla mücadeleyi noktaladı. İspanya'da ise Willy Hernangomez 15 sayıyla oynadı.
RAKİBİMİZ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Milli takım, grubu 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle tamamladı. Millilerin son 16 turundaki rakibi, B Grubu'ndaki maçların ardından belli olacak.
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