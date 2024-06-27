12 Dev Adam, hazırlık maçında Filipinler'i mağlup etti
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Filipinler'i 84-73 mağlup etti.
Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde Ay-yıldızlılar, Macaristan, İtalya, İzlanda gibi takımlarla karşılaşacak. Elemeler öncesinde hazırlıklarını tamamlamak isteyen Ay-yıldızlılar, Filipinler ile hazırlık maçında mücadele etti.
Mücadele 84- 73 Milli Takım lehine sonuçlandı.
AVRUPA ŞAMPİYONASI ELEMELERİ MAÇ PROGRAMI
A Erkek Milli Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında 22 Kasım 2024'te Macaristan ile evinde, 25 Kasım 2024'te ise Macaristan ile deplasmanda karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, B Grubu'ndaki son karşılaşmalarında 20 Şubat 2025'te evinde İtalya ve 23 Şubat 2025'te deplasmanda İzlanda ile oynayacak.
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