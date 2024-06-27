12 Dev Adam, hazırlık maçında Filipinler'i mağlup etti

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Filipinler'i 84-73 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.06.2024 - 21:46
12 Dev Adam, hazırlık maçında Filipinler'i mağlup etti
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Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde Ay-yıldızlılar, Macaristan, İtalya, İzlanda gibi takımlarla karşılaşacak. Elemeler öncesinde hazırlıklarını tamamlamak isteyen Ay-yıldızlılar, Filipinler ile hazırlık maçında mücadele etti.

Mücadele 84- 73 Milli Takım lehine sonuçlandı. 

AVRUPA ŞAMPİYONASI ELEMELERİ MAÇ PROGRAMI

A Erkek Milli Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında 22 Kasım 2024'te Macaristan ile evinde, 25 Kasım 2024'te ise Macaristan ile deplasmanda karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, B Grubu'ndaki son karşılaşmalarında 20 Şubat 2025'te evinde İtalya ve 23 Şubat 2025'te deplasmanda İzlanda ile oynayacak.


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