A Milli Basketbol Takımı'nın ilk rakibi İzlanda
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'ndaki ilk maçında bu akşam İzlanda ile karşılaşacak.
FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası 12-20 Ağustos 2023 tarihleri arasında İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliğinde organize edilecek.
Turnuva kapsamında belirlenen 8 ülke iki ayrı dört takımlı grupta mücadele edecek.
Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar yarı finalde mücadele etmeye hak kazanacak. Turnuvayı şampiyon olarak tamamlayan ülke FIBA Olimpiyat Elemeleri'ne katılacak.
İLK RAKİP İZLANDA
Ay-Yıldızlılar, organizasyondaki ilk maçında bugün saat 20.00'de İzlanda ile oynayacak. Karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.
A Erkek Milli Takımımız gruptaki ikinci maçında 13 Temmuz Pazar günü saat 20.45'te Bulgaristan ile karşılaşacak. C Grubu'ndaki son maçımız ise 15 Ağustos Salı günü saat 20.00'de Ukrayna ile olacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Aytun Çıray’dan çok konuşulacak iddia
- O çağrının ardından MHP'den yeni açıklama
- CHP'den 'Tamer Karadağlı' tepkisi
- İYİ Parti'den beklenen açıklama geldi!
- Fatih Portakal'ın yeni adresi belli oldu
- 'Depremzede olduğumu bilmesine rağmen...'
- 'Özür' mesajı gündem oldu
- 50 bin lira dolandırılmaktan kıl payı kurtuldu
- İYİ Parti'den 'Kılıçdaroğlu' itirafı
- Bartholomeos'tan 'Lozan' tepkisi