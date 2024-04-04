Eski milli basketbolcu Barış Küce hayatını kaybetti

TED Ankara Kolejliler, Fenerbahçe ve Altınordu formalarını terleten eski milli basketbolcu Barış Küce, 78 yaşında yaşamını yitirdi.

AA
Yayınlanma: 04.04.2024 - 10:54
Eski milli basketbolcu Barış Küce hayatını kaybetti
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A Milli Basketbol Takımı'nın eski oyuncularından Barış Küce, 78 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun (TBF) sosyal medya hesabından yayımlanan başsağlığı mesajında, "Milli takımımızın eski basketbolcularından Barış Küce'nin vefat ettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. TBF olarak merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına ve basketbol camiamıza başsağlığı diliyoruz" denildi.

Barış Küce, kariyerinde altyapısında yetiştiği TED Ankara Kolejliler ile Fenerbahçe ve Altınordu formalarını giydi.


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