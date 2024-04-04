Eski milli basketbolcu Barış Küce hayatını kaybetti
TED Ankara Kolejliler, Fenerbahçe ve Altınordu formalarını terleten eski milli basketbolcu Barış Küce, 78 yaşında yaşamını yitirdi.
A Milli Basketbol Takımı'nın eski oyuncularından Barış Küce, 78 yaşında hayatını kaybetti.
Türkiye Basketbol Federasyonu'nun (TBF) sosyal medya hesabından yayımlanan başsağlığı mesajında, "Milli takımımızın eski basketbolcularından Barış Küce'nin vefat ettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. TBF olarak merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına ve basketbol camiamıza başsağlığı diliyoruz" denildi.
Barış Küce, kariyerinde altyapısında yetiştiği TED Ankara Kolejliler ile Fenerbahçe ve Altınordu formalarını giydi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bir sigara grubuna dev zam!
- CHP'li Recai Çakır mazbatasını alacak
- Özgür Çelik’ten Gaziosmanpaşa açıklaması
- İYİ Parti'de peş peşe istifalar
- Gaziosmanpaşa'da 'Soylu' devrede
- Mazbata Abdullah Zeydan’a verilecek
- İYİ Parti’de kazan kaynıyor!
- 'Olup bitenler vahimdir'
- 'Bu toprakların insanıysan...'
- Bursa’da ‘bankamatik memurlarına’ tazminat!