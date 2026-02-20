Cumhuriyet Gazetesi Logo
12 Dev Adam, ilk sıradaki yerini korudu! 'Zaten zirvedeydiler ve şimdi daha da iyi oldular'

12 Dev Adam, ilk sıradaki yerini korudu! 'Zaten zirvedeydiler ve şimdi daha da iyi oldular'

20.02.2026 16:44:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
12 Dev Adam, ilk sıradaki yerini korudu! 'Zaten zirvedeydiler ve şimdi daha da iyi oldular'

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri öncesinde yeni güç sıralamasını paylaştı. A Milli Basketbol Takımı, ilk sıradaki yerini korudu.

Türkiye, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri güç sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu.

FIBA yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bundan önce açıklanan güç sıralamasındaki birinciliğine atıf yaparak "Zaten zirvedeydiler ve şimdi daha da iyi oldular" dedi.

Türk vatandaşlığına geçen Malachi Flynn'in Bahçeşehir Koleji'ndeki performansından övgüyle bahsedilen açıklamada, 27 yaşındaki oyuncu için "Türkiye, Flynn'in takıma katkısına derhal ihtiyacı olacak, bu maç döneminde karşılaşacakları iki maçlık seriye bir bakın!" ifadelerine yer verildi.

Türkiye'yi ilk 5'te sırasıyla Yunanistan, Almanya, Sırbistan ve İspanya takip etti.

İlgili Konular: #FIBA #12 dev adam #a milli erkek basketbol takımı

İlgili Haberler

Hedef FIBA 2027 Dünya Kupası... 12 Dev Adam 2'de 2 yaptı!
Hedef FIBA 2027 Dünya Kupası... 12 Dev Adam 2'de 2 yaptı! A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur ikinci maçında deplasmanda karşılaştığı İsviçre'yi 85-60 mağlup etti.
12 Dev Adam'ın aday kadrosu belli oldu!
12 Dev Adam'ın aday kadrosu belli oldu! Ergin Ataman yönetimindeki A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Sırbistan maçları aday kadrosu duyuruldu.
12 Dev Adam'dan Dünya Kupası elemelerine harika başlangıç
12 Dev Adam'dan Dünya Kupası elemelerine harika başlangıç A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki ilk maçında konuk ettiği Bosna Hersek'i 93-71 mağlup etti.